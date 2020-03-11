Авиакомпании напомнили Мишустину об обещанных из бюджета 23 млрд рублей

Уже летом 2018 г. министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что авиакомпании могут получить из бюджета 23 млрд руб. в качестве компенсации за подорожание керосина. Обсуждение вопроса затянулось больше чем на год, и уже в октябре 2019 г. Путин поручил правительству выплатить компенсацию из резервного фонда до 1 ноября. Минтранс подготовил проект соответствующего постановления правительства о выплате 23 млрд руб. и разослал его в другие министерства для согласования, где документ снова погряз в обсуждениях. В ноябре было заявлено, что в резервном фонде средств пока нет и выплаты переносятся.