Авиакомпании напомнили Мишустину об обещанных из бюджета 23 млрд рублей
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит премьер-министра Михаила Мишустина дать указание органам исполнительной власти и исполнить поручение президента Владимира Путина: выплатить авиакомпаниям компенсацию за подорожание топлива в 2018 г. Об этом говорится в письме Мишустину от президента АЭВТ Владимира Тасуна, отправленном 26 февраля. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил сотрудник ассоциации.
Ранее АЭВТ оценивала, что в 2018 г. авиакеросин в России подорожал на 25%. Это дестабилизировало работу российских авиакомпаний, многие из них до сих пор не справились с финансовыми потерями, суммарный убыток от продаж перевозчиков составил 51,7 млрд руб., пишет Тасун Мишустину.
Уже летом 2018 г. министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что авиакомпании могут получить из бюджета 23 млрд руб. в качестве компенсации за подорожание керосина. Обсуждение вопроса затянулось больше чем на год, и уже в октябре 2019 г. Путин поручил правительству выплатить компенсацию из резервного фонда до 1 ноября. Минтранс подготовил проект соответствующего постановления правительства о выплате 23 млрд руб. и разослал его в другие министерства для согласования, где документ снова погряз в обсуждениях. В ноябре было заявлено, что в резервном фонде средств пока нет и выплаты переносятся.
Тасун напоминает Мишустину об этом поручении, о том, что был подготовлен проект постановления и что решение [о выплате] до настоящего времени не принято.
Принятие решения о выплате всячески задерживает Минфин и Минтранс никак не может преодолеть этот барьер, говорят два человека, близких к Минтрансу, и сотрудник российской авиакомпании. Время затягивается через обсуждение, например, точного размера компенсации, способа ее распределения, продолжают два собеседника. Или путем таких предложений, как идея Минфина выплатить компенсацию за счет роялти «Аэрофлота», которые национальный перевозчик исторически получает от иностранных авиакомпаний за полеты по транссибирскому маршруту. Непонятно, при чем тут роялти «Аэрофлота», предложение явно непроходное, плюс в поручении президента назван резервный фонд, возмущены два собеседника.
«Сумма компенсаций определена в 22,4 млрд руб. Она позитивно оценена Минфином, что является очень многообещающим фактором», – заявил 6 февраля замдиректора департамента гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев, передавало «РИА Новости».
«Предложения по компенсации расходов авиакомпаний в связи с подорожанием авиатоплива направлены в правительство для принятия дальнейших решений», – говорит представитель Минтранса. Представители Мишустина и Минфина на запросы «Ведомостей» не ответили.
«22,4 млрд руб. – это серьезная сумма для авиации, она сопоставима с убытками от операционной деятельности всех авиакомпаний, которые подсчитывает АЭВТ», – говорит директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Получение отраслью этих денег сейчас было бы очень кстати, так как авиакомпании уже начали терять выручку из-за снижения бронирований на высокий сезон по международным направлениям, плюс это создало бы хороший прецедент применения механизма поддержки для авиации, считает эксперт.