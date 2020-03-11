Власти объявили о новых мерах борьбы с коронавирусом
Российские власти объявили о новых мерах, которые призваны остановить распространение коронавируса в России. Оперативный штаб сообщил, что с 13 марта Россия ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией. Остаются только рейсы в Берлин, Рим, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж, однако они могут выполняться только из терминала F московского аэропорта «Шереметьево». Также разрешены чартерные рейсы.
«Аэрофлот» уже официально объявил о приостановке полетов в некоторые города Западной Европы с 13 марта по 30 апреля. В том числе в Милан, Венецию, Неаполь, Дюссельдорф, Дрезден, Штутгарт. Компания обещает вернуть покупателям полную цену билетов.
Вторая крупнейшая авиакомпания в России – S7 Airlines – имеет самую широкую после «Аэрофлота» карту полетов по Европе. S7 придется отказаться от полетов в 20 городов на территории этих стран, в том числе в шесть крупных городов (все кроме Рима), куда сможет продолжить полеты «Аэрофлот». Серьезные потери понес лоукостер «Победа»: он уже самостоятельно отменил все рейсы в марте в итальянские Бергамо, Тревизо, Рим, Римини и Пизу. Теперь авиакомпания отказалась от полетов в немецкие Лейпциг, Мемминген и Кельн, Берлин а также в испанскую Жирону. Utair также отменил все полеты в Милан до 31 мая. Теперь авиакомпании придется отказаться от полетов и в Берлин.
«Это очень серьезный удар по авиакомпаниям. Плюс непонятно, как вывозить пассажиров из этих городов. Если отправлять за ними пустые лайнеры, это еще сильнее увеличит потери», – говорит сотрудник российской авиакомпании.
Только частичным запретом перелетов в страны ЕС власти не ограничились. С 13 марта вводится временный запрет на выдачу российских виз гражданам Италии. Исключение будет делаться только для деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных поездок.
Регионам и федеральным органам исполнительной власти рекомендовано сократить число массовых мероприятий, «в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных». Штаб советует проводить их по видеосвязи или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.
Сотрудникам федеральных ведомств также рекомендовано отменить поездки и командировки в страны, где велик риск заражения коронавирусом. Исключения могут делаться только для неотложных командировок и поездок по поручению президента и правительства для обеспечения безопасности России.
13 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Согласно последним данным организации, в мире зарегистрировано более 118 000 случаев заражения, из них почти 4300 случаев закончились летальным исходом. Больше всего заразившихся в Китае (почти 81 000), Иране (более 9000), Италии (более 8500), Южной Корее (более 7500), Испании (1600) и Германии (1500). Согласно данным оперативного штаба, в России на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев заражения, из них 25 случаев у граждан России. Последние восемь случаев заболевания были выявлены 11 марта – 6 больных в Москве и двое в Подмосковье, среди них один ребенок.