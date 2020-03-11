Власти объявили о новых мерах борьбы с коронавирусом

Вторая крупнейшая авиакомпания в России – S7 Airlines – имеет самую широкую после «Аэрофлота» карту полетов по Европе. S7 придется отказаться от полетов в 20 городов на территории этих стран, в том числе в шесть крупных городов (все кроме Рима), куда сможет продолжить полеты «Аэрофлот». Серьезные потери понес лоукостер «Победа»: он уже самостоятельно отменил все рейсы в марте в итальянские Бергамо, Тревизо, Рим, Римини и Пизу. Теперь авиакомпания отказалась от полетов в немецкие Лейпциг, Мемминген и Кельн, Берлин а также в испанскую Жирону. Utair также отменил все полеты в Милан до 31 мая. Теперь авиакомпании придется отказаться от полетов и в Берлин.