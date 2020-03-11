ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

По данным ВОЗ на 11 марта, в мире зарегистрировано более 118 000 случаев заболевания, из них 4291 случай закончился летальным исходом. Больше всего заболевших зарегистрировано в Китае (почти 81 000), Италии (более 8500), Иране (более 9000) и Южной Корее (более 7500). В Германии на 10 марта зарегистрировано более 1500 случаев заболевания коронавирусом. Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй.