ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор организации Тедрос Гебреисус. На сегодняшний день случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах. При этом 81 страна не сообщила о случаях заболевания коронавирусом (COVID-2019), 57 стран сообщили о 10 и менее случаях, что свидетельствует о том, что страны могут «изменить ход пандемии», отметил он.
Гебреисус призвал страны найти баланс между защитой здоровья, минимизацией экономических и социальных потрясений и соблюдением прав человека. По его словам, необходимо совершенствовать механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации, разъяснять гражданам риски заражения, рассказывать о способах защиты, отслеживать каждый контакт заболевших, а также обучать медицинский персонал.
Гендиректор ВОЗ поблагодарил власти Ирана, Италии и Южной Кореи за меры, предпринимаемые для борьбы с вирусом. Эти меры наносят тяжелый урон обществу и экономикам стран, отметил он. Несколько стран продемонстрировали, что этот вирус можно подавлять и контролировать, добавил Гербреисус, не назвав их.
«Пандемия – это не то слово, которое можно использовать легкомысленно или небрежно. Это слово, которое при неправильном использовании может вызвать необоснованный страх или неоправданное признание того, что борьба окончена»
По данным ВОЗ на 11 марта, в мире зарегистрировано более 118 000 случаев заболевания, из них 4291 случай закончился летальным исходом. Больше всего заболевших зарегистрировано в Китае (почти 81 000), Италии (более 8500), Иране (более 9000) и Южной Корее (более 7500). В Германии на 10 марта зарегистрировано более 1500 случаев заболевания коронавирусом. Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй.
Последний раз ВОЗ объявляла о пандемии в 2009 г. в связи с распространением вируса H1N1, известного как «свиной грипп».
🚨 BREAKING 🚨— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020
"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A