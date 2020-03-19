Бизнес просит правительство быстрее разрешить онлайн-продажи алкоголя

Бизнес решил воспользоваться вспышкой коронавируса, чтобы добиться легализации онлайн-продаж алкоголя. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила премьера Михаила Мишустина как можно скорее внести в Госдуму разрешающий их законопроект. «Ведомости» ознакомились с обращением, президент АКИТ Артем Соколов подтвердил отправку, а сотрудник правительства – получение письма.