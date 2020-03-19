Бизнес просит правительство быстрее разрешить онлайн-продажи алкоголя
Иначе в случае карантина люди лишатся качественной выпивки
Бизнес решил воспользоваться вспышкой коронавируса, чтобы добиться легализации онлайн-продаж алкоголя. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила премьера Михаила Мишустина как можно скорее внести в Госдуму разрешающий их законопроект. «Ведомости» ознакомились с обращением, президент АКИТ Артем Соколов подтвердил отправку, а сотрудник правительства – получение письма.
Решение может быть принято оперативно, говорил ранее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу «Россия 24» 18 марта. Пресс-служба правительства не ответила на запрос «Ведомостей».
Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области