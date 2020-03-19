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Бизнес просит правительство быстрее разрешить онлайн-продажи алкоголя

Иначе в случае карантина люди лишатся качественной выпивки
Екатерина Бурлакова
Эпидемия коронавируса – это повод разрешить онлайн-торговлю алкоголем, считает бизнес /Андрей Гордеев / Ведомости

Бизнес решил воспользоваться вспышкой коронавируса, чтобы добиться легализации онлайн-продаж алкоголя. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила премьера Михаила Мишустина как можно скорее внести в Госдуму разрешающий их законопроект. «Ведомости» ознакомились с обращением, президент АКИТ Артем Соколов подтвердил отправку, а сотрудник правительства – получение письма.

Решение может быть принято оперативно, говорил ранее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу «Россия 24» 18 марта. Пресс-служба правительства не ответила на запрос «Ведомостей».

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