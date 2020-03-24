«Яндекс.Такси» добавило «Еду» в суперприложение

«Яндекс.Такси» – не первая компания, выстраивающая систему сервисов на основе своих приложений. Например, в конце 2019 г. банк «Тинькофф» обновил приложение, добавив туда не только финансовые, но и потребительские услуги (запись к врачу, бронь в общепите и др.). Над суперприложениями работают также Mail.ru Group (компания называет суперприложением «Вконтакте») и Сбербанк, писал РБК осенью 2019 г.