«Яндекс.Такси» добавило «Еду» в суперприложение
Сервис «Яндекс.Такси» обновил приложение и добавил в него свой проект доставки из кафе и ресторанов – «Яндекс.Еду», рассказал представитель компании. Ранее в приложение заказа такси был добавлен и другой сервис – доставка товаров повседневного спроса «Яндекс.Лавка», а также грузоперевозки и отправка посылок. Они доступны на главном экране приложения «Яндекс.Такси».
«Это один из сценариев для развития супераппа (суперприложения – единого окна для множества услуг) на базе приложения такси», – говорит человек, близкий к компании. Представитель «Яндекс.Такси» это не комментирует.
Сейчас новые возможности тестируются, они появились у части пользователей, уточнил представитель «Яндекс.Такси». «Скоро приложение с обновленным функционалом будет доступно во всех городах России и Казахстана, где уже запущен сервис «Яндекс.Еда», – добавил он.
Приложение анализирует предпочтения пользователя, говорит представитель «Яндекс.Такси»: чем больше заказов и поездок, тем точнее сервис будет предсказывать, куда заказать такси или доставку из какого ресторана предложить.
«Яндекс.Такси» – не первая компания, выстраивающая систему сервисов на основе своих приложений. Например, в конце 2019 г. банк «Тинькофф» обновил приложение, добавив туда не только финансовые, но и потребительские услуги (запись к врачу, бронь в общепите и др.). Над суперприложениями работают также Mail.ru Group (компания называет суперприложением «Вконтакте») и Сбербанк, писал РБК осенью 2019 г.
ВТБ планирует запустить собственное суперприложение – ИТ-платформу для объединения потребительских и банковских сервисов – в III квартале 2020 г., говорил ранее первый заместитель президента – председатель правления банка Дмитрий Олюнин. Инвестиции госбанка в проект составят более 2,5 млрд руб.