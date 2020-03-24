Более 40 аптечных сетей не смогут открывать новые точки

Законопроект о регулировании аптечных сетей был внесен в Госдуму 2 марта. Среди его авторов – руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и член счетной комиссии Госдумы Елена Панина. Документ предполагает внесение поправок в федеральные законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан России». Одна из поправок позволяет установить для аптек «порог доминирования» на рынке. По замыслу авторов законопроекта доля одной аптечной сети не сможет превышать 20% от оборота рынка в муниципалитете и городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Аптечный рынок достаточно консолидирован для того, чтобы диктовать условия отечественным и зарубежным производителям и поставщикам лекарств, говорится в пояснительной записке.