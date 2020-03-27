Владельцы нефтепроводов в США ограничили прием нефти

Plains All American Pipeline требует от клиентов доказательств, что у них есть покупатель или место для разгрузки нефти, которую они сдают в систему трубопроводов компании, говорят источники агентства. Оператор крупнейшего в США нефтепродуктопровода Colonial Pipeline предупредил клиентов, что любой бензин или дизельное топливо в их системе, не зарезервированные для покупателей или хранилища, будут проданы. Нефтехранилища в Кушинге, штат Оклахома, – ключевом центре хранения американской нефти – заполнены уже наполовину, инвесторы и производители нефти беспокоятся, что избыток сырья может превысить объемы хранения и вынудить компании закрывать скважины, пишет Bloomberg.