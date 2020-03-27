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Владельцы нефтепроводов в США ограничили прием нефти

Они опасаются, что трейдеры начнут хранить сырье в трубах в ожидании роста цен
Елена Вавина
Спрос на нефть начал падать из-за распространения коронавируса и действий правительств по борьбе с ним /REUTERS

Владельцы нефтепроводов в США опасаются, что из-за переизбытка нефти трейдеры начнут хранить в трубах нефть и нефтепродукты до тех пор, пока цены на них не вырастут, написало 26 марта Bloomberg.

Plains All American Pipeline требует от клиентов доказательств, что у них есть покупатель или место для разгрузки нефти, которую они сдают в систему трубопроводов компании, говорят источники агентства. Оператор крупнейшего в США нефтепродуктопровода Colonial Pipeline предупредил клиентов, что любой бензин или дизельное топливо в их системе, не зарезервированные для покупателей или хранилища, будут проданы. Нефтехранилища в Кушинге, штат Оклахома, – ключевом центре хранения американской нефти – заполнены уже наполовину, инвесторы и производители нефти беспокоятся, что избыток сырья может превысить объемы хранения и вынудить компании закрывать скважины, пишет Bloomberg.

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