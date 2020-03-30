Государство может потерять контроль над «Роснефтью»
28 марта «Роснефть» подписала соглашение о прекращении деятельности в Венесуэле. Все активы, связанные с работой в этой стране, она продала компании, на 100% принадлежащей правительству России. Кто именно выступил покупателем, в «Роснефти» не говорят.
Пресс-служба правительства подтвердила «Интерфаксу» информацию о сделке. Решение компании прекратить деятельность в Венесуэле было ожидаемым, сказал «Ведомостям» представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев: «Мы как публичная международная компания должны защищать наших акционеров. Мы это сделали в их интересах». От более подробных комментариев он отказался.
Ранее США ввели санкции против двух «дочек» «Роснефти» – TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading, а также против президента последней Дидье Касимиро из-за торговли венесуэльской нефтью. Минфин США предписывал контрагентам до 20 мая прекратить сотрудничество с «дочками» «Роснефти», а также заблокировал их имущество. Леонтьев в беседе с ТАСС отметил, что «Роснефть» после ухода из Венесуэлы рассчитывает, что Вашингтон снимет санкции с ее дочерних компаний.