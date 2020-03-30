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Государство может потерять контроль над «Роснефтью»

Нефтяная компания неожиданно продала свой бизнес в Венесуэле российскому правительству
Елена Вавина
Премьер Михаил Мишустин и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин /РИА Новости

28 марта «Роснефть» подписала соглашение о прекращении деятельности в Венесуэле. Все активы, связанные с работой в этой стране, она продала компании, на 100% принадлежащей правительству России. Кто именно выступил покупателем, в «Роснефти» не говорят.

Пресс-служба правительства подтвердила «Интерфаксу» информацию о сделке. Решение компании прекратить деятельность в Венесуэле было ожидаемым, сказал «Ведомостям» представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев: «Мы как публичная международная компания должны защищать наших акционеров. Мы это сделали в их интересах». От более подробных комментариев он отказался.

Ранее США ввели санкции против двух «дочек» «Роснефти» – TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading, а также против президента последней Дидье Касимиро из-за торговли венесуэльской нефтью. Минфин США предписывал контрагентам до 20 мая прекратить сотрудничество с «дочками» «Роснефти», а также заблокировал их имущество. Леонтьев в беседе с ТАСС отметил, что «Роснефть» после ухода из Венесуэлы рассчитывает, что Вашингтон снимет санкции с ее дочерних компаний.

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