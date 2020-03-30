Государство может потерять контроль над «Роснефтью»

Ранее США ввели санкции против двух «дочек» «Роснефти» – TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading, а также против президента последней Дидье Касимиро из-за торговли венесуэльской нефтью. Минфин США предписывал контрагентам до 20 мая прекратить сотрудничество с «дочками» «Роснефти», а также заблокировал их имущество. Леонтьев в беседе с ТАСС отметил, что «Роснефть» после ухода из Венесуэлы рассчитывает, что Вашингтон снимет санкции с ее дочерних компаний.