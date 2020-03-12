США ввели санкции против еще одной «дочки» «Роснефти»

Включение компании в санкционный список означает запрет на любые сделки с ней для американских компаний, объясняет партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт. Поскольку санкции применены за якобы исполнение функций, переданных от RTSA, вероятно, швейцарский трейдер – в списке SDN, что придает компании «токсичный статус» и любые сделки с ней чреваты для контрагентов вторичными санкциями, полагает Иккерт: «До сих пор ярких примеров их применения нет. Для деятельности «Роснефти» это вряд ли станет существенным препятствием, поскольку, если предположения OFAC справедливы, функции TTI могут быть также переданы другой компании, по аналогии с тем, как они были переданы от ранее включенной в санкционный список RTSA».