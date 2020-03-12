США ввели санкции против еще одной «дочки» «Роснефти»
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США внесло в санкционный список швейцарскую дочку «Роснефти» TNK Trading International S.A. (TTI) за торговлю венесуэльской нефтью, сообщило министерство вечером 12 марта.
«TNK Trading International S.A. является еще одной дочерней компанией "Роснефти", которая занимается продажей и транспортировкой сырой нефти из Венесуэлы, на которую распространяются санкции», – сказал министр финансов США Стивен Мнучин (его слова приведены в пресс-релизе). Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа считает эту меру необходимой для тех, «кто поддерживает использование коррумпированным режимом нефтяных активов Венесуэлы».
18 февраля США ввели санкции против другой дочки «Роснефти», Rosneft Trading (RTSA), и ее президента Дидье Касимиро за посредничество в продаже венесуэльской нефти. После этого грузы венесуэльской нефти от Rosneft Trading перешли к TTI, говорится в релизе минфина.
По данным министерства, в январе 2020 г. TTI закупила у венесуэльской национальной компании Petroleos de Venezuela около 14 млн баррелей сырой нефти. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что в 2019 г. TTI экспортировала из Венесуэлы около 5 млн баррелей. В распоряжении компании находятся по меньшей мере восемь танкеров.
Санкции США не постоянные и предназначены для изменения поведения компании – они могут быть отменены, если компания предпримет «конкретные, значимые и поддающиеся проверке действия в поддержку демократического порядка в Венесуэле», отметили в американском минфине.
Контрагенты должны завершить сотрудничество с RTSA и TTI до 20 мая 2020 г. США заблокировали имущество TSI, находящееся в США или подконтрольное гражданам страны.
Включение компании в санкционный список означает запрет на любые сделки с ней для американских компаний, объясняет партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт. Поскольку санкции применены за якобы исполнение функций, переданных от RTSA, вероятно, швейцарский трейдер – в списке SDN, что придает компании «токсичный статус» и любые сделки с ней чреваты для контрагентов вторичными санкциями, полагает Иккерт: «До сих пор ярких примеров их применения нет. Для деятельности «Роснефти» это вряд ли станет существенным препятствием, поскольку, если предположения OFAC справедливы, функции TTI могут быть также переданы другой компании, по аналогии с тем, как они были переданы от ранее включенной в санкционный список RTSA».
Санкции в отношении дочерней компании вряд ли окажут серьезное влияние на бизнес и капитализацию «Роснефти», считает старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов: «Эти санкции ожидались рынком, и это так называемая "спящая дочка", доля ее бизнеса занимает близкий к нулевому вес в EBITDA компании».
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