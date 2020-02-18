США ввели санкции против вице-президента «Роснефти» и «дочки» госкомпании
Минфин США внес в санкционный список по Венесуэле подразделение «Роснефти» Rosneft Trading и вице-президента госкомпании Дидье Касимиро. Ограничения предполагают заморозку любых активов Rosneft Trading и ее председателя совета директоров Дидье Касимиро на территории Соединенных Штатов. Контрагентам трейдера американский минфин дал срок до 20 мая для сворачивания операций с Rosneft Trading. Блокирующие санкции не распространяются на материнскую компанию «Роснефть», подчеркивает министерство в обновленном списке вопросов-ответов на тему санкций.
Решение о применении санкций в отношении Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы было одобрено непосредственно президентом США Дональдом Трампом, заявил Reuters представитель американской администрации (его имя агентство не приводит). Собеседник издания добавил, что госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждали эти санкции на встрече на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Rosneft Trading зарегистрирована в Швейцарии в 2011 г. для зарубежных проектов «Роснефти».
Дидье Касимиро с 1996 г. занимал руководящие посты в компании BP, с 2005 г. – аналогичные должности в ТНК-ВР. В 2013 г. ТНК-ВР была куплена «Роснефтью». Касимиро продолжил работу в госкомпании. С июня 2012 г. он является членом правления «Роснефти», с января 2015 г. занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике. Касимиро владеет 0,0043% акций «Роснефти», указано на сайте компании.
Представитель «Роснефти» не ответил на запрос «Ведомостей».
Летом прошлого года газета Financial Times писала, что «Роснефть» осталась последним крупным поставщиком бензина в Венесуэлу. По данным издания, Rosneft Trading организовала поставку 1,7 млн баррелей бензина в июне 2019 г. и была в том месяце единственным поставщиком. Из-за санкций США, под которыми государственная нефтедобывающая компания Венесуэлы PDVSA находится с января 2019 г., Боливарианская республика оказалась более зависимой от российской «Роснефти», отмечала FT.
После введения ограничительных мер со стороны США экспорт PDVSA упал на 40%. Условием для снятия санкций Вашингтон назвал уход президента Венесуэлы Николаса Мадуро и объявление новых выборов. В начале июня 2019 г. минфин США ужесточил санкции в отношении компании, запретив экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти.