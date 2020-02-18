США ввели санкции против вице-президента «Роснефти» и «дочки» госкомпании

Решение о применении санкций в отношении Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы было одобрено непосредственно президентом США Дональдом Трампом, заявил Reuters представитель американской администрации (его имя агентство не приводит). Собеседник издания добавил, что госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждали эти санкции на встрече на полях Мюнхенской конференции по безопасности.