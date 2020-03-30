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Продажи семян и товаров для дачи взлетели из-за коронавируса

Люди опасаются сложностей с покупками летом
Ксения Вирченко
Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи семян в крупных онлайн-магазинах резко выросли в марте, рассказали опрошенные «Ведомостями» участники рынка.

На Ozon за март продажи семян выросли на 20–30% год к году. На goods.ru продажи семян выросли в 13–16 раз за 16–29 марта год к году.

Наибольшим спросом, по словам представителя Ozon, пользовались семена огурцов, томатов, тыквы и моркови, а также зелени – укропа, петрушки и лука. Похожая статистика у goods.ru, говорит его представитель, отмечая также высокий спрос на семена капусты, кабачков и др.

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