Продажи семян и товаров для дачи взлетели из-за коронавируса
Люди опасаются сложностей с покупками летом
Продажи семян в крупных онлайн-магазинах резко выросли в марте, рассказали опрошенные «Ведомостями» участники рынка.
На Ozon за март продажи семян выросли на 20–30% год к году. На goods.ru продажи семян выросли в 13–16 раз за 16–29 марта год к году.
Наибольшим спросом, по словам представителя Ozon, пользовались семена огурцов, томатов, тыквы и моркови, а также зелени – укропа, петрушки и лука. Похожая статистика у goods.ru, говорит его представитель, отмечая также высокий спрос на семена капусты, кабачков и др.
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