Можно ли ходить к врачу при режиме полной самоизоляции
Крупные сети клиник по-разному поняли предписания мэра Москвы Сергея Собянина по режиму самоизоляции.
Введенный 29 марта указом Собянина режим полной самоизоляции разрешает большинству горожан выходить из дома в исключительных случаях – в том числе для «обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью».
Несмотря на специально выделенную в тексте указа экстренную медицинскую помощь, на сайте мэра Москвы поясняется, что плановый осмотр, например осмотр ребенка после лечения отита, также является законным основанием для того, чтобы выйти из дома. Там же указано, что все «поликлиники будут работать в обычном режиме».
Клиники и их клиенты оказались в сложной ситуации: не ясно, какие визиты к врачам могут относиться к неотложной медицинской помощи, а какие будут нарушением предписаний чиновников.