Можно ли ходить к врачу при режиме полной самоизоляции

Несмотря на специально выделенную в тексте указа экстренную медицинскую помощь, на сайте мэра Москвы поясняется, что плановый осмотр, например осмотр ребенка после лечения отита, также является законным основанием для того, чтобы выйти из дома. Там же указано, что все «поликлиники будут работать в обычном режиме».