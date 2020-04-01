Владельцы торговых центров предупредили о дефолте по кредитам

Москва готова компенсировать собственникам зданий, в которых есть торговые помещения, а также объекты общественного питания и бытового обслуживания, налоги на имущество и аренду земли. За это владельцы зданий должны будут снизить аренду не менее чем на 50%, сказано в сообщении.