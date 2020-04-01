Владельцы торговых центров предупредили о дефолте по кредитам
Мэрия Москвы объявила о новых мерах поддержки бизнесменов, которые пострадали из-за ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Они опубликованы на официальном сайте мэрии.
Москва готова компенсировать собственникам зданий, в которых есть торговые помещения, а также объекты общественного питания и бытового обслуживания, налоги на имущество и аренду земли. За это владельцы зданий должны будут снизить аренду не менее чем на 50%, сказано в сообщении.
Кроме того, компаниям, работающим в сфере торговли, общественного питания, туризма, культуры, спорта, город готов перенести авансовые платежи за I квартал по некоторым видам налогов (на имущество организаций, земельный налог) на конец года.
Предложенные меры не сильно отразятся на положении собственников торговых комплексов, считает президент Российского союза торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров. Предварительные расчеты, по его словам, показали: отмена или отсрочка налогов на имущество и земельного налога не компенсируют потери владельцев объектов.