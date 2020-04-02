Государство продаст зерно из госфонда для стабильности рынка
Товарные интервенции на рынке зерна могут начаться 13 апреля, сообщил Минсельхоз: всего планируется продать до 1,5 млн т зерна из государственного фонда на внутреннем рынке для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности и животноводства.
Товарные интервенции – одна из предложенных Минсельхозом мер для стабильности продовольственного рынка. Другая – квоты на экспорт зерна (пшеницы, ржи, ячменя и др.): не более 7 млн т с 1 апреля по 30 июня 2020 г.
Товарные и закупочные интервенции совершаются в России с 2001 г. Их смысл – в регулировании цен. Осенью, когда новый урожай поступает на рынок, цены падают и государство закупает зерно у производителей, чтобы не допустить слишком сильного падения. Зимой и весной, напротив, чтобы не допустить роста цен, государство продает зерно.
Государственным агентом для зерновых интервенций выступает Объединенная зерновая компания (подконтрольна государству).
Минсельхоз уже определил предельные цены на зерно, при достижении которых в 2020–2021 гг. проводятся государственные товарные интервенции. Например, предельная цена на мягкую пшеницу III класса в Центральном федеральном округе, Северо-Кавказском федеральном округе, Южном федеральном округе – 9 680 руб. за т с учетом НДС. На мягкую пшеницу IV класса в этих же округах – 8800 руб. за т с НДС.
На дисбаланс цен на рынке муки и зерна указывал Российский союз мукомольных и крупяных предприятий. Стоимость зерна стала расти из-за девальвации рубля: экспорт стал более выгодным. Рост стоимости зерна на внутреннем рынке подтверждал Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР): с 10 по 27 марта пшеница IV класса подорожала в портах на 12% и стоит 16 280 руб. за т.