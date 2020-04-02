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Государство продаст зерно из госфонда для стабильности рынка

Цены на зерно после девальвации стали расти
Екатерина Бурлакова
Товарные интервенции на рынке зерна могут начаться 13 апреля, всего планируется продать до 1,5 млн т зерна на внутреннем рынке /Евгений Разумный / Ведомости

Товарные интервенции на рынке зерна могут начаться 13 апреля, сообщил Минсельхоз: всего планируется продать до 1,5 млн т зерна из государственного фонда на внутреннем рынке для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности и животноводства.

Товарные интервенции – одна из предложенных Минсельхозом мер для стабильности продовольственного рынка. Другая – квоты на экспорт зерна (пшеницы, ржи, ячменя и др.): не более 7 млн т с 1 апреля по 30 июня 2020 г.

Товарные и закупочные интервенции совершаются в России с 2001 г. Их смысл – в регулировании цен. Осенью, когда новый урожай поступает на рынок, цены падают и государство закупает зерно у производителей, чтобы не допустить слишком сильного падения. Зимой и весной, напротив, чтобы не допустить роста цен, государство продает зерно.

Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна

До конца сезона Россия может продать другим странам не более 7 млн тонн

Государственным агентом для зерновых интервенций выступает Объединенная зерновая компания (подконтрольна государству).

Минсельхоз уже определил предельные цены на зерно, при достижении которых в 2020–2021 гг. проводятся государственные товарные интервенции. Например, предельная цена на мягкую пшеницу III класса в Центральном федеральном округе, Северо-Кавказском федеральном округе, Южном федеральном округе – 9 680 руб. за т с учетом НДС. На мягкую пшеницу IV класса в этих же округах – 8800 руб. за т с НДС.

На дисбаланс цен на рынке муки и зерна указывал Российский союз мукомольных и крупяных предприятий. Стоимость зерна стала расти из-за девальвации рубля: экспорт стал более выгодным. Рост стоимости зерна на внутреннем рынке подтверждал Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР): с 10 по 27 марта пшеница IV класса подорожала в портах на 12% и стоит 16 280 руб. за т.

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