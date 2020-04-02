Государство продаст зерно из госфонда для стабильности рынка

Минсельхоз уже определил предельные цены на зерно, при достижении которых в 2020–2021 гг. проводятся государственные товарные интервенции. Например, предельная цена на мягкую пшеницу III класса в Центральном федеральном округе, Северо-Кавказском федеральном округе, Южном федеральном округе – 9 680 руб. за т с учетом НДС. На мягкую пшеницу IV класса в этих же округах – 8800 руб. за т с НДС.