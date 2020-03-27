Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна

В пояснительной записке к проекту постановления правительства сказано, что экспорт зерна по планам Минсельхоза в 2019/20 сельскохозяйственном году будет не более 41,7 млн т. С 1 июля 2019 г. Россия уже экспортировала около 30 млн т этих культур (без учета поставок в страны ЕАЭС), говорит гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Примерно такую же цифру – 31,4 млн т – называют и в Минсельхозе. В этой связи 7 млн т – это комфортная цифра для рынка, резюмирует Рылько. До 6 млн т из них, по его словам, составит пшеница и около 1 млн т – остальные культуры. Приемлемыми предлагаемые Минсельхозом ограничения считают и топ-менеджеры двух компаний – экспортеров зерна: в эту цифру реально уложиться, считают они.