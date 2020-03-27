Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна
Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства. Эта мера направлена на поддержание стабильности на продовольственном рынке России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в текущих экономических условиях, говорится в сообщении ведомства.
В пояснительной записке к проекту постановления правительства сказано, что экспорт зерна по планам Минсельхоза в 2019/20 сельскохозяйственном году будет не более 41,7 млн т. С 1 июля 2019 г. Россия уже экспортировала около 30 млн т этих культур (без учета поставок в страны ЕАЭС), говорит гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Примерно такую же цифру – 31,4 млн т – называют и в Минсельхозе. В этой связи 7 млн т – это комфортная цифра для рынка, резюмирует Рылько. До 6 млн т из них, по его словам, составит пшеница и около 1 млн т – остальные культуры. Приемлемыми предлагаемые Минсельхозом ограничения считают и топ-менеджеры двух компаний – экспортеров зерна: в эту цифру реально уложиться, считают они.
За последние две недели цены на зерно резко выросли в результате девальвации и роста мировых цен, напоминает Рылько. Так, по сравнению с 10 марта официальная цена на пшеницу 4-го класса цена в портах выросла на 12% до 16 280 руб./т. Ранее Российский союз мукомольных и крупяных предприятий обратился в Минсельхоз с просьбой устранить дисбаланс цен на пшеницу и муку в России. Запасов сырья у крупнейших региональных производителей муки, несмотря на высокий урожай прошлого года, хватит лишь на 2–3 недели, предупреждал союз 26 марта. Они связывали это с девальвацией рубля, в результате которой стало выгодно вывозить зерно. «Сельхозпроизводители отказываются от поставки зерна на мукомольные предприятия или устанавливают сверхвысокую для внутреннего рынка цену на него, так как хлебозаводы не принимают муку на таких условиях», – приводится описание ситуации на сайте союза, при сложившейся стоимости на пшеницу и муку мельницы понесут убытки.
Дальнейшая динамика цен на внутреннем рынке будет зависеть от курса рубля и реакции мирового рынка, полагает Рылько. Если импортеры тоже сочтут эти ограничения несущественными, то, возможно, мировой рынок отреагирует на эту новость некоторым снижением цен на пшеницу, предполагает он. Кроме того, Минсельхоз для стабилизации внутреннего рынка с 27 марта начал подготовку к проведению товарных интервенций. «Комплекс предлагаемых мер позволит гарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке, не допустить скачка цен на основные культуры и на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясомолочной отраслей для населения России», – сообщила пресс-служба со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.
Россия – крупнейший поставщик пшеницы на мировой рынок. По прогнозу министерства сельского хозяйства США (USDA), экспорт российской пшеницы на мировой рынок в текущем сезоне составит 35 млн т. В 2019 г. Россия собрала 120,6 млн т зерновых.