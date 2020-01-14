Россия планирует ограничить экспорт зерна
Россия планирует ввести квоту на экспорт зерна: с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. на экспорт можно будет отправить не более 20 млн т зерновых. Об этом говорится в проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости». Подлинность документа подтвердили два человека, близкие к крупным зерновым компаниям и видевшие текст проекта. Позже эту информацию подтвердил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
Под ограничение попадут пшеница, рожь, ячмень, овес и кукуруза, поскольку они важны для внутреннего рынка России, рассказывают собеседники «Ведомостей». Ограничение не распространяется на семена культур.
Реализацией постановления займется Федеральная таможенная служба: она будет оформлять и контролировать выборку квоты, публиковать информацию о выборке квоты на своем сайте.
Ранее Минсельхоз уведомил о разработке проекта постановления об ограничении вывоза зерна из страны, но суть ограничений не раскрыл. Документ должен решить проблему обеспечения продовольственной безопасности, говорилось в карточке проекта.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в декабре 2019 г. говорил «Коммерсанту», что в России могут разработать механизм временного ограничения экспорта зерна. «Они (механизмы), на наш взгляд, могли бы включаться только при острой необходимости, исходя из рыночной ситуации. И, по сути дела, регламентировать и предусматривать запрет на вывоз свыше определенного лимита наших общих экспортных возможностей», – объяснял министр. В России уже существует механизм ограничения экспорта – экспортная пошлина на вывоз пшеницы, но сейчас пошлина равна нулю.
С начала сельскохозяйственного сезона 1 июля 2019 г., по данным ФТС России на 19 декабря 2019 г., экспортировано 23 млн т зерна, сообщал Минсельхоз. Экспорт зерна из России в первом полугодии 2020 г. активизируется и может превысить показатели 2019 г., прогнозировал ранее Центр агроаналитики Минсельхоза.
Минсельхоз прогнозирует экспорт 45 млн т зерна в сезоне 2019/20, в том числе 36 млн т составит экспорт пшеницы, сообщало ранее ведомство.