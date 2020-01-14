Россия планирует ограничить экспорт зерна

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в декабре 2019 г. говорил «Коммерсанту», что в России могут разработать механизм временного ограничения экспорта зерна. «Они (механизмы), на наш взгляд, могли бы включаться только при острой необходимости, исходя из рыночной ситуации. И, по сути дела, регламентировать и предусматривать запрет на вывоз свыше определенного лимита наших общих экспортных возможностей», – объяснял министр. В России уже существует механизм ограничения экспорта – экспортная пошлина на вывоз пшеницы, но сейчас пошлина равна нулю.