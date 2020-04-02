Сбербанк и Mail.Ru Group станут владельцами сервиса доставки «Самокат»
Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» войдет в совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group (MRG), сообщили компании. Подписаны обязывающие документы. Совместное предприятие получит 75,6% в сервисе, закрытие сделки намечено на первое полугодие 2020 г.
«Самокат» создали бывшие топ-менеджеры «Магнита» и «Почты России» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. Сервис специализируется на быстрой и локальной доставке: из множества мелких складов развозит продукты по близлежащим домам за 15–30 минут. В отличие от основного конкурента – «Яндекс.Лавки» – «Самокат» пока более развит в Петербурге, где его доставка покрывает практически весь город. Крупный пакет в «Самокате» у «дочки» девелопера группы ПИК.
Совместное предприятие получит контроль в «Самокате», выкупив доли финансовых инвесторов проекта, сказано в сообщении, без дальнейших деталей. Основатели и менеджмент сервиса останутся совладельцами с миноритарными долями.
СП Сбербанка и MRG появилось в конце 2019 г., его сфера деятельности – цифровые технологии для рынка продуктов питания и транспорта. В СП вошли сервис доставки из кафе Delivery Club, платформа для общепита SberFood, сервис заказа такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive, доли в DC Daily, Performance Group, «Сбермаркет» и др. Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис говорил о расчете участников СП, что продукты и сервисы совместной платформы «станут лидерами предпочтений россиян».
Распространение вируса заставило людей менять привычки гораздо быстрее, чем ожидалось, отметил гендиректор MRG Борис Добродеев: «Москва и Санкт-Петербург временно перешли на режим самоизоляции граждан. Мы сделаем все, чтобы обеспечить быстрой бесконтактной доставкой продуктов и товаров всех, кто в ней нуждается».