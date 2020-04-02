Сбербанк и Mail.Ru Group станут владельцами сервиса доставки «Самокат»

«Самокат» создали бывшие топ-менеджеры «Магнита» и «Почты России» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. Сервис специализируется на быстрой и локальной доставке: из множества мелких складов развозит продукты по близлежащим домам за 15–30 минут. В отличие от основного конкурента – «Яндекс.Лавки» – «Самокат» пока более развит в Петербурге, где его доставка покрывает практически весь город. Крупный пакет в «Самокате» у «дочки» девелопера группы ПИК.