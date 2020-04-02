Топ-менеджер «Системы» инвестировал в агротехнологический стартап
Никита Шашкин с партнерами вложит максимум $10 млн в цифровые сервисы для сельского хозяйства
Компания «Инттерра» завершила первый раунд инвестиций, сообщили «Ведомостям» ее основатели Виталий Бузу и Александр Михайлов.
«Инттерра» занимается разработкой и внедрением цифровых сервисов для управления растениеводством. Основные клиенты компании – производители средств защиты растений (СЗР), семян и удобрений, которые через цифровой сервис компании SkyScout управляют продажами и консультируют клиентов-аграриев. Сейчас в системе содержатся данные примерно о 4 млн га земель в России.
Инвестиции, по словам Бузу и Михайлова, могут составить до $10 млн, сумма будет зависеть от динамики развития компании и ее потребностей в деньгах в ближайшие два года, объяснили они.
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