В России рекордно упал спрос на моторное топливо

В 2015-2017 потребление бензина в России колебалось возле отметки 35,2 млн т, в 2018 г. потребление выросло на 1% до 35,6 млн т, а в 2019 г. упало на 2% до 34,8 млн т, говорит Баженов. Спрос на дизтопливо, наоборот, растет более чем на 5% ежегодно. В итоге потребление выросло с 31,1 млн т в 2015 г. до 38,4 млн т в 2019 г.