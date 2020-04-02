В России рекордно упал спрос на моторное топливо
Из-за эпидемии коронавируса и связанных с ним ограничительных мер властей в России падает спрос на моторное топливо, заявил министр энергетики Александр Новак в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Наибольшее снижение зафиксировано в Москве – на 20-30%. В других крупных городах – на 10-15%. Чем меньше ограничений на передвижение лидей вводят местные власти, тем меньше падает спрос на топливо, добавил министр.
Это еще не пик падения, уверен Новак. Сославшись на мнение экспертов нефтяных компаний он заявил, что «в течение ближайшей недели-двух увидим снижение потребления» «процентов до 40%». Впрочем, в Европе, где эпидемия коронавируса началась раньше, спрос на топливо упал еще сильнее. Новак привел в пример Бельгию, где спрос сократился на 70%.
Действительно, пробки в Москве исчезли. По данным на утро 2 апреля дороги стали свободнее на 86%, чем три недели назад, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на в пресс-службу департамента транспорта Москвы. Количество личного транспорта по сравнению с годом ранее снизилось на 64%. Поездок на такси и машинах каршеринга стало на 63% меньше.
«Это беспрецедентное падение спроса в современной России», – говорит президент Независимого топливного союза (объединяет АЗС, не входящие в вертикально-интегрированные нефтяные компании) Павел Баженов. Но, по его словам, продажи моторного топлива уже упали почти вдвое. За последние 2 недели в Москве и Московской области спрос на бензин упал на 45%, на дизельное топливо – на 30%, в других регионах падение составило до 50%. В зависимости от жесткости мер по борьбе с коронавирусом спрос может упасть до 70%, прогнозирует он.
В 2015-2017 потребление бензина в России колебалось возле отметки 35,2 млн т, в 2018 г. потребление выросло на 1% до 35,6 млн т, а в 2019 г. упало на 2% до 34,8 млн т, говорит Баженов. Спрос на дизтопливо, наоборот, растет более чем на 5% ежегодно. В итоге потребление выросло с 31,1 млн т в 2015 г. до 38,4 млн т в 2019 г.
Спрос начнет восстанавливаться, когда закончатся ограничения для передвижения людей. Баженов считает, что это произойдет не раньше, чем через три месяца. Но на докризисный уровень спрос вернется нескоро: бизнес испытывает серьезные проблемы, у людей не хватает денег. Больше всего в этой ситуации пострадают независимые АЗС, однако кризис затронет и вертикально интегрированные компании, уверен Баженов: «У них множество сотрудников, сложная вертикаль управления, местами избыточная. И они привыкли работать на высоких показателях».
Динамика падения спроса на топливо зависит от того, насколько продлится режим самоизоляции, говорит аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Если ограничительные меры продлятся до июля, спрос на топливо во II квартале может упасть вдвое, рассуждает он. Но как только эпидемия закончится, спрос довольно быстро восстановится. Хотя независимые АЗС могут и не пережить этот кризис, тогда как для интегрированных компаний возможные убытки от розничных продаж будут несопоставимы с прибылью от добычного бизнеса, считает Маринченко.
Представители нефтяных компаний – «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» не ответили на запросы «Ведомостей».