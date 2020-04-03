Энергопотребление в России снизилось из-за режима самоизоляции

О возможном снижении потребления до 30% говорит старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников, напоминая об опыте китайской провинции Хубей. Если в начале нерабочей недели потребление электроэнергии снизилось, прежде всего, в бытовом секторе (торговые центры, рестораны, отели, салоны красоты), то сейчас следует ожидать сокращения и в промышленном, уточняет он. Здесь будут действовать различные факторы. «Промпредприятия труднее перевести на другой режим работы. Например, на перезапуск остановленной печи в металлургии может уйти несколько месяцев, поэтому заводы будут стараться поддерживать в работе, пока сохраняется спрос на продукцию», – продолжает Мельников. Кроме того, быстро растет количество регионов России, переходящих в режим самоизоляции. Если в начале недели это была лишь Москва, то к 1 апреля к ней присоединились до половины субъектов России, говорит он: «На работу промышленности может оказать влияние вынужденный карантин персонала».