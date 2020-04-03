Энергопотребление в России снизилось из-за режима самоизоляции
Режим самоизоляции привел к уменьшению энергопотребления в России. «Мы сейчас наблюдаем снижение потребления электроэнергии в сопоставимом виде с тем, как бы это было без введения режима самоизоляции, выходных. Мы примерно видим снижение потребления на 5%», – сказал министр энергетики Александр Новак в эфире «Эхо Москвы». Он пояснил, что в большей степени это связано с сокращением со стороны предприятий, в частности, РЖД – там уменьшилась загрузка.
В течение последней недели снижение уровня потребления электроэнергии зафиксировали «Россети» – от 5 до 15% в зависимости от региона. В целом в марте, по данным Системного оператора, потребление электроэнергии в России сократилось на 1,5% по сравнению с мартом 2019 г. Это объясняется более высокой температурой воздуха в этом году. Роль также сыграло и замедление экономики на фоне падения цен на углеводороды, и вызванные пандемией ограничения, отмечает старший аналитик АКРА Денис Красновский.
В Минэнерго считают возможным сохранение тенденции в апреле, но пока не готовы дать точных прогнозов, так как это зависит от многих факторов. В выходные дни, как правило, потребление на 3–4% ниже, чем в рабочие, отмечает представитель Совета рынка: «Но как именно изменится потребление в такие не совсем обычные нерабочие дни, говорить пока рано».
Вряд ли стоит ожидать значимых отклонений в электропотреблении в апреле, говорит замдиректора «Сообщества потребителей энергии» (объединяет крупные промышленные предприятия) Валерий Дзюбенко: «Порядка двух третей потребления электричества в стране в условиях карантина относительно стабильны – это индустрия, сельское хозяйство и транспорт». Более ощутимое снижение может произойти позднее – в связи с замедлением экономической активности и сокращением спроса на промышленную продукцию, добавляет он.
По оценкам Красновского, энергопотребление может сократиться на 2,72–6,94% по сравнению с апрелем 2019 г. При этом в жилом секторе использование электричества вырастет из-за удаленного режима работы и карантина, но этого будет недостаточно, чтобы компенсировать падение со стороны предприятий, считает он.
О возможном снижении потребления до 30% говорит старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников, напоминая об опыте китайской провинции Хубей. Если в начале нерабочей недели потребление электроэнергии снизилось, прежде всего, в бытовом секторе (торговые центры, рестораны, отели, салоны красоты), то сейчас следует ожидать сокращения и в промышленном, уточняет он. Здесь будут действовать различные факторы. «Промпредприятия труднее перевести на другой режим работы. Например, на перезапуск остановленной печи в металлургии может уйти несколько месяцев, поэтому заводы будут стараться поддерживать в работе, пока сохраняется спрос на продукцию», – продолжает Мельников. Кроме того, быстро растет количество регионов России, переходящих в режим самоизоляции. Если в начале недели это была лишь Москва, то к 1 апреля к ней присоединились до половины субъектов России, говорит он: «На работу промышленности может оказать влияние вынужденный карантин персонала».
Падение спроса на электроэнергию пропорционально снизит выручку энергокомпаний, прежде всего электросетевых и энергосбытовых, считает Мельников: «Генерирующие компании пострадают в меньшей степени – большую часть их выручки формируют платежи по договорам ДПМ, не зависящие от спроса. Но все без исключения рискуют столкнуться с ростом неплатежей на фоне резкого падения доходов потребителей электроэнергии». На прибыль энергокомпаний может повлиять и возможное снижение цен на оптовом рынке, отмечает Красновский. При этом на надежность системы ситуация никак не повлияет, добавляет он: «Большинство компаний уже осуществили пик инвестиций в надежность своих основных средств и сейчас занимаются их цифровизацией и модернизацией».
Долгая самоизоляция скажется не только на объеме, но и на структуре потребления. Это уже заметно в Московской области. «Несмотря на то что за последнюю неделю суммарное потребление электроэнергии в Подмосковье сократилось почти на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, нагрузка в подмосковных поселках, садоводческих некоммерческих товариществах, напротив, увеличилась более чем на 10%», – сообщали 1 апреля «Россети». Сети садовых некоммерческих товариществ зачастую сильно изношены, и есть риск, что они не выдержат увеличения нагрузки, говорит представитель Некоммерческого партнерства территориальных сетевых организаций Наталья Готова: «Сейчас действительно много людей выехало на дачи. Консолидация сетей садовых товарищество проводится многими крупными территориальными сетевыми организациями на системной основе. Думаю, что в текущей ситуации у садовых товариществ должна вырасти мотивация передавать свои активы квалифицированным организациям». О готовности помочь муниципалитетам в обслуживании бесхозяйных сетей заявляли и «Россети».