Пять российских авиакомпаний полностью остановили полеты

«Победа» официально сообщала о приостановке всех полетов с 1 апреля до 31 мая. Чартерные Azur Air, Royal Flight и I Fly в 20-х числах марта остановили вывоз россиян за рубеж (российских рейсов у них нет) и заявляли, что будут заниматься только возвратом туристов домой.