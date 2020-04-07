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Пять российских авиакомпаний полностью остановили полеты

Из-за коронавируса перевозки сократились на 90%
Александр Воробьев
«Победа» 29 своих самолетов поставила в базовом аэропорту «Внуково» /Илья Питалев / РИА Новости

Лоукостер «Победа», крупный регулярный и чартерный перевозчик Nordwind, а также чартерные авиакомпании Azur Air, Royal Flight и I Fly полностью прекратили полеты, их последние рейсы были выполнены в последних числах марта или 1-2 апреля, следует из данных сервиса flightradar24. По количеству перевезенных в январе-феврале пассажиров, по данным Росавиации, «Победа» заняла 3 место, Nordwind — 7, чартерные авиакомпании — 8,11 и 20-е соответственно.

«Победа» официально сообщала о приостановке всех полетов с 1 апреля до 31 мая. Чартерные Azur Air, Royal Flight и I Fly в 20-х числах марта остановили вывоз россиян за рубеж (российских рейсов у них нет) и заявляли, что будут заниматься только возвратом туристов домой. 

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