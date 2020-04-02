«Победа» рассказала о планах работы без полетов в апреле – мае
«Победа» разработала масштабную антикризисную программу, ее основная часть – полная приостановка полетов в апреле и мае; также мы отказываемся от одного из трех наших офисных этажей (в БЦ «Румянцево». – «Ведомости») и будем экономить на электричестве, уборке. Всех деталей сейчас раскрывать мы не будем», – рассказал журналистам гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.
«Победа» на 100% принадлежит «Аэрофлоту», в парке у нее 30 самолетов Boeing 737-800, в январе – феврале лоукостер перевез 1,7 млн человек, это третий показатель в России после самого «Аэрофлота» и S7 Airlines. «Победа» стала первой авиакомпанией в России, которая полностью приостановила полеты из-за коронавируса.
Другой мерой будет экономия на фонде оплаты труда. «Мы делаем все возможное, чтобы сохранить нашу уникальную эффективную команду в нынешнем составе, никаких увольнений не планируется», – продолжил Калмыков. Часть пилотов, бортпроводников, по его словам, отправлены в оплачиваемые отпуска, они у всех накопились за годы интенсивной работы, другие находятся в простое и, согласно Трудовому кодексу, получают две трети оклада (примерно половину зарплаты, так как в доходах летных и кабинных экипажей есть переменная часть, зависящая от налета. – «Ведомости»). Все топ-менеджеры компании в количестве 18 человек в апреле согласились работать бесплатно. Всего в «Победе» работают примерно 1000 человек.
«В течение двух месяцев мы будем дополнительно учить наших пилотов и бортпроводников. Наш учебный центр во "Внуково" продолжит работу. Сейчас у нас есть время улучшить процедуры в компании, привести в порядок все вопросы, на решение которых раньше не хватало времени и они откладывались как второстепенные», – рассказал Калмыков.
«Каждый день в марте на рейсах становилось все больше людей с симптомами вируса, у нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтвержденным COVID-19 и огромное количество на карантине после контактов. Мы понимаем, что эпидемия разрастается», – объяснил Калмыков приостановку полетов. Судя по мерам, которые предпринимает правительство, ситуация очень серьезная, поэтому компания решила, что она не будет рисковать здоровьем своих сотрудников, членов экипажей и клиентов, ежедневно перевозя десятки тысяч людей по стране, добавил он. На внутренних рейсах во второй половине марта, по словам Калмыкова, загрузка составляла 55–56%, хотя все рейсы проданы полностью, т. е. больше 40% клиентов просто не являлись на рейсы.
Решение об остановке было принято в конце марта в течение буквально пары дней в том числе по экономическим причинам, после того как в Краснодарском крае закрылись гостиницы и санатории, а в Москве – все рестораны и кафе, рассказывали ранее источники в группе «Аэрофлот». За отмененные в апреле и мае внутренние рейсы «Победа» не возвращает деньги, а перечисляет их на счета клиентов в личном кабинете – их можно будет потратить только на покупку новых перелетов в течение года, сообщала ранее авиакомпания.
У «Победы» по-прежнему нулевая кредитная нагрузка и она не планирует брать кредиты, добавил Калмыков, так как их обслуживание является дополнительным финансовым бременем, которое авиакомпания может перекладывать только на клиентов.
«Победа», по данным «Ведомостей», также отказалась платить лизинговым компаниям за аренду самолетов. Это позволит лоукостеру экономить $10–12 млн в месяц. Эту часть антикризисного плана Калмыков комментировать не стал.