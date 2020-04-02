«Победа» рассказала о планах работы без полетов в апреле – мае

«Каждый день в марте на рейсах становилось все больше людей с симптомами вируса, у нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтвержденным COVID-19 и огромное количество на карантине после контактов. Мы понимаем, что эпидемия разрастается», – объяснил Калмыков приостановку полетов. Судя по мерам, которые предпринимает правительство, ситуация очень серьезная, поэтому компания решила, что она не будет рисковать здоровьем своих сотрудников, членов экипажей и клиентов, ежедневно перевозя десятки тысяч людей по стране, добавил он. На внутренних рейсах во второй половине марта, по словам Калмыкова, загрузка составляла 55–56%, хотя все рейсы проданы полностью, т. е. больше 40% клиентов просто не являлись на рейсы.