Правительство может серьезно ограничить авиаперелеты по России
Росавиация предлагает правительству с целью предотвратить распространение коронавируса серьезно ограничить авиасообщение внутри России, прежде всего Москвы с регионами. Об этом «Ведомостям» рассказали три человека, близкие к крупным авиакомпаниям.
В марте правительство постепенно закрывало для полетов все больше международных направлений, а с 27 марта все международные рейсы запрещены за исключением рейсов для возвращения россиян на родину. Но полеты по России не были до сих пор ограничены.
Рассматривается два варианта, продолжает один из собеседников «Ведомостей»: или так ограничить передвижения людей, что спрос на перелеты сам автоматически упадет почти до нуля (например, в США полеты формально разрешены, но спрос упал в 6-7 раз); либо ввести прямой запрет на перелеты, оставив лишь отдельные рейсы.