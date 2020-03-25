Трафик региональных аэропортов России упал на 40%
К началу текущей недели снижение пассажиропотока в региональных аэропортах России достигло 40% по сравнению с мартом прошлого года, подсчитала Международная ассоциация аэропортов (MAA). Учитывались данные 28 ведущих российских региональных аэропортов (без московских и петербургского).
Снижение трафика фиксировалось с первых чисел марта, а на прошлой неделе приобрело лавинообразный характер, говорится в исследовании. Динамика, которую набрал этот процесс, указывает на то, что в целом за март трафик региональных аэропортов России сократится на 60%, считает MAA. В апреле авиаперевозки могут почти полностью остановиться.
Сейчас в сутки пассажиропоток региональных аэропортов России в среднем падает на 7–10%, отмечается в сообщении MAA. Развитие ситуации в российских аэропортах отстает от европейских примерно на неделю, заметила ассоциация: 23 марта Россия находилась на кривой падения пассажиропотока там, где Европа была 16 марта. Трафик местных внутренних линий уже снизился на 80%. В ближайшее время, когда завершится возвращение российских туристов из-за рубежа, прекратится международное авиасообщение.
Ведущими региональными аэропортами в России владеют холдинги «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга, «Базэл аэро» Олега Дерипаски и «Новапорт» Романа Троценко.
Из-за коронавируса российские авиакомпании практически приостановили полеты за границу (остались только регулярные рейсы в столицы некоторых стран и чартеры для вывоза иностранцев на родину и возвращения россиян из-за границы). Аналогичная ситуация складывается из-за пандемии во многих других странах. Несколько зарубежных авиакомпаний уже полностью приостановили полеты из-за коронавируса, крупнейшие из них – Emirates и Etihad. В разы сократили количество рейсов и не исключают полной остановки крупнейшие европейские перевозчики – Ryanair, Lufthansa, ЕasyJet, Wizz Air.
«Авиация столкнулась с самым тяжелым кризисом за всю историю. Наши предыдущие самые худшие сценарии спустя несколько недель выглядят позитивнее новых оценок», – говорит гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жуньяк. По его оценке, авиаотрасль во всем мире может потерять из-за коронавируса $252 млрд выручки, или 44% от показателя 2019 г.