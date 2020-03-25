Трафик региональных аэропортов России упал на 40%

Сейчас в сутки пассажиропоток региональных аэропортов России в среднем падает на 7–10%, отмечается в сообщении MAA. Развитие ситуации в российских аэропортах отстает от европейских примерно на неделю, заметила ассоциация: 23 марта Россия находилась на кривой падения пассажиропотока там, где Европа была 16 марта. Трафик местных внутренних линий уже снизился на 80%. В ближайшее время, когда завершится возвращение российских туристов из-за рубежа, прекратится международное авиасообщение.