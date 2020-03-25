«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России
Авиакомпании готовы работать в убыток, лишь бы не растерять оставшихся клиентов
«Аэрофлот» на прошедших выходных заметно снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае, следует из информации на сайте национального перевозчика. «Ведомости» изучили самые востребованные маршруты из Москвы: самые доступные билеты «Аэрофлота» на весну в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару, Красноярск, Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень стоят на 40–60% дешевле, чем в эти же города в октябре – ноябре. Билеты в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань на 15–20% дешевле, чем осенью 2020 г.
Например, билеты в Санкт-Петербург в один конец стоят ровно вдвое дешевле, чем раньше, – 2300 руб. против 4600. В Омск и Краснодар – соответственно 3900 и 2800 руб., а ранее стоили 11 600 и 5500 руб.
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