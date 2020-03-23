Российские авиакомпании могут не перенести испытания коронавирусом
С 23 марта Россия ограничит авиасообщение с остальным миром. Как сообщила Росавиация, разрешены регулярные рейсы только в столицы почти полутора сотен стран. Чартерные остаются только для вывоза граждан других государств и возвращения россиян.
Фактически за рубеж сейчас летает только «Аэрофлот». Но и он из разрешенных полутора сотен летает лишь примерно в 20 городов. Рейсы всех других компаний отменены. Даже «дочки» национального перевозчика – «Россия» и «Победа» – летают только по внутренним маршрутам. О закрытии последнего международного направления – в Турцию «Победа» объявила 22 марта.
Сам «Аэрофлот» в этот день объявил об отмене 43 международных маршрутов, в том числе 26 – в Европу. Теперь на этом направлении у него осталось всего 10 маршрутов.
Но хуже всех приходится чартерным авиакомпаниям. Azur Air, Royal Flight и I Fly – из-за коронавируса, по сути, остановили бизнес. Они аффилированы соответственно с туроператорами Anex Tour, Coral Travel и Tez Tour и летали только за границу.