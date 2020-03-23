Российские авиакомпании могут не перенести испытания коронавирусом

Фактически за рубеж сейчас летает только «Аэрофлот». Но и он из разрешенных полутора сотен летает лишь примерно в 20 городов. Рейсы всех других компаний отменены. Даже «дочки» национального перевозчика – «Россия» и «Победа» – летают только по внутренним маршрутам. О закрытии последнего международного направления – в Турцию «Победа» объявила 22 марта.