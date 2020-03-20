«Аэрофлот» отказался от рекламы из-за коронавируса

В марте из-за того, что европейские страны и Россия начали запрещать въезд иностранцам, авиакомпании были вынуждены отменять свои рейсы. «Аэрофлоту» пришлось отменить около 670 рейсов в неделю. Он доминировал на европейском рынке, ни одна авиакомпания не могла сравниться с ним по количеству направлений и частоте рейсов в наиболее востребованные города. Сейчас закрыто около 25% рейсов «Аэрофлота». Рекордсмен по этому показателю – «Уральские авиалинии»: компания закрыла 40% рейсов.