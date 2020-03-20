«Аэрофлот» отказался от рекламы из-за коронавируса
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» направила в СМИ уведомления о расторжении маркетинговых, рекламных и информационных контрактов, сообщил «Ведомостям» ее представитель Михаил Демин. «Аэрофлот» сокращает многие оперативные расходы, говорит он, рекламным бюджетом пришлось полностью пожертвовать. «Сейчас ключевая задача – сохранить уникальный коллектив и обеспечить готовность к будущему восстановлению», – заявил Демин.
Контракты c футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» и Олимпийским комитетом России продолжают действовать, уточнили в авиакомпании.
В марте из-за того, что европейские страны и Россия начали запрещать въезд иностранцам, авиакомпании были вынуждены отменять свои рейсы. «Аэрофлоту» пришлось отменить около 670 рейсов в неделю. Он доминировал на европейском рынке, ни одна авиакомпания не могла сравниться с ним по количеству направлений и частоте рейсов в наиболее востребованные города. Сейчас закрыто около 25% рейсов «Аэрофлота». Рекордсмен по этому показателю – «Уральские авиалинии»: компания закрыла 40% рейсов.
В итоге у пяти из шести крупнейших авиакомпаний осталось в сумме около 4000 парных рейсов в неделю. Причем международная сеть осталась, по сути, только у «Аэрофлота»: он продолжает летать в некоторые европейские столицы (например, в Брюссель, Лондон, Париж, Берлин), а также по дальнемагистральным направлениям – в Дели, Юго-Восточную Азию, США, Гавану. У «Аэрофлота» осталось примерно 430 парных международных рейсов в неделю.
По 15–18% всех своих рейсов потеряли S7, «Победа» («дочка» «Аэрофлота») и Utair.
Это первый известный случай, когда крупный рекламодатель в России полностью отказывается от рекламы из-за пандемии коронавируса.
«Уральские авиалинии» ведут работу по сокращению всех расходов, в том числе рекламных и маркетинговых, говорит представитель компании. Рекламные бюджеты уже серьезно порезаны, знает источник «Ведомостей» в авиакомпании, остались прежде всего бартерные отношения со СМИ, а также сохранен контракт с футбольным клубом «Спартак».
Представитель S7 от комментариев отказался.
«Аэрофлот» не раскрывает, сколько тратит на рекламу и маркетинг. Аналитические компании публикуют данные только по 30 крупнейшим рекламодателям, «Аэрофлот» в этот рейтинг не входит. Авиакомпания тратит на продвижение не меньше 3 млрд руб. в год, уверены топ-менеджеры двух рекламных агентств.
«На сегодняшний день "Аэрофлот" не обращался в НРА с намерением сократить рекламный бюджет на телевидении», – заявили «Ведомостям» в Национальном рекламном альянсе, который отвечает за размещение рекламы на крупнейших федеральных телеканалах.