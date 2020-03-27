Авиакомпания «Победа» приостановит все полеты с 1 апреля

«Победа» выполняет рейсы по 89 маршрутам, из них 25 направлений – международные. Парк авиакомпании состоит из 30 самолетов Boeing 737-800. В январе 2020 г. лоукостер стал третьим в России по пассажиропотоку. Трафик перевозчика увеличился на 34% до 923 000 человек. Больше перевезли только «Аэрофлот» – 2,64 млн человек (-5%) и S7 Airlines – 1,37 млн (+17%). «Аэрофлот» рассчитывает, что в 2023 г. «Победа» перевезет 25–30 млн человек. По итогам прошлого года этот показатель составил 10,3 млн.