Авиакомпания «Победа» приостановит все полеты с 1 апреля
В пресс-службе «Победы» подтвердили информацию о приостановке. Полеты не будут выполняться с 1 апреля до 31 мая. Такое решение принято для реализации мер властей по борьбе с распространением коронавируса, уточняется в сообщении лоукостера. Авиакомпания призвала всех по возможности оставаться дома. Приостановка операционной деятельности позволит «Победе» сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов, уточнили в пресс-службе.
«Ведомости» ожидают комментарий от «Аэрофлота».
Руководство компании решило, что потери при простое будут меньше, чем при продолжении полетов при текущем снижении спроса, пояснили «Ведомостям» источники.
На сайте «Победы» и в мобильном приложении авиакомпании невозможно купить билеты с 1 апреля независимо от направления и даты.
По данным Международной ассоциации аэропортов, спрос на полеты внутри России к концу марта упал примерно вдвое.
«Победа» выполняет рейсы по 89 маршрутам, из них 25 направлений – международные. Парк авиакомпании состоит из 30 самолетов Boeing 737-800. В январе 2020 г. лоукостер стал третьим в России по пассажиропотоку. Трафик перевозчика увеличился на 34% до 923 000 человек. Больше перевезли только «Аэрофлот» – 2,64 млн человек (-5%) и S7 Airlines – 1,37 млн (+17%). «Аэрофлот» рассчитывает, что в 2023 г. «Победа» перевезет 25–30 млн человек. По итогам прошлого года этот показатель составил 10,3 млн.