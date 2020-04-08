«Аэрофлот» перестал возвращать деньги пассажирам отмененных рейсов

Несколько дней назад IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) рекомендовала авиакомпаниям отказаться от возврата денег за отмененные рейсы и перейти к возврату в виде ваучеров. Мировая и российская авиаотрасль из-за коронавируса столкнулась с глубочайшим кризисом в своей истории, авиакомпании из-за остановившихся продаж билетов испытывают острую нехватку ликвидности, у них просто нет денег не возврат, рассказывали топ-менеджеры двух авиакомпаний. В марте пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 26,6% — до 6,57 млн человек. Но падение трафика резко ускорялось в последнюю неделю месяца, в апреле, по данным Международной ассоциации аэропортов, падение составляет 90%. По данным проекта «Радар надежды» сервиса Tutu.ru, сейчас российские авиакомпании выполняют в сутки только 320 рейсов против 3200, которые были до кризиса.