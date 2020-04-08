«Аэрофлот» перестал возвращать деньги пассажирам отмененных рейсов

«Аэрофлот» перестал возвращать деньги пассажирам отмененных рейсовВсе больше авиакомпаний вместо денег предлагают ваучеры на будущие полеты
Авиакомпания «Аэрофлот» остановила процедуру возврата средств по аннулированным авиабилетам, система перевозчика технически не дает оформить даже вынужденный (за рейсы, отмененные самой авиакомпанией — «Ведомости») возврат билетов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Авиакомпания пока не разъяснила произошедшие изменения, добавляет АТОР.
АТОР — крупнейшее в России отраслевое объединение туристической отрасли, члены АТОР обеспечивают более 80% выездного туристического потока,более 70% — въездного и более 60% внутреннего потока, говорится на сайте АТОР. В Ассоциацию входят в том числе крупнейшие туроператоры Anex Tour, Coral, «Библиоглобус», Pegas, Tez Tour. Туроператоры активно возят своих клиентов рейсами «Аэрофлота», выкупая блоки мест на его рейсах, рассказывал ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
«Аэрофлот» по сути технически закрыл возможность оформлять возвраты за аннулированные билеты, такая опция в системе перевозчика была еще на прошлой неделе — агенты могли оформлять возвраты из собственных средств, после чего получали деньги от авиакомпании, сообщает АТОР. Фактически, на данный момент «Аэрофлот» просто приостановил выполнение своих обязательств перед потребителем, не объявляя это официально. До того, как коронавирус поразил гражданскую авиацию, при отмене рейсов все авиакомпании возвращали деньги за билеты в полном объеме.
«Ведомости» направили запрос представителю «Аэрофлота». АТОР предполагает, что «Аэрофлот» вслед за многими авиакомпаниями откажется от возврата денег и перейдет на компенсацию ваучерами.
Первой в Росси о компенсации денег за отмененные рейсы исключительно ваучерами объявил лоукостер «Победа» (100%-я «дочка» «Аэрофлота») — еще 27 марта. Лоукостер сообщил, что отныне средства за отмененный рейс перечисляются на счет в лично кабинете клиента, их можно будет использовать на покупку любых билетов вплоть до 1 июля 2021 г. После этой даты «Победы» обещает вернуть неиспользованные средства деньгами.
«Уральские» авиалинии» — четвертый крупнейший перевозчик в стране также возвращает средства за отмененные полеты только ваучерами, их можно использовать на любые перелеты в течение трех лет, говорится на сайте авиакомпании. Примерно неделю-полторы назад была возможна опция возврата и денежных средств по специальному заявлению, но ее отменили, сейчас — только ваучеры, говорит сотрудник авиакомпании.
Второй крупнейший перевозчик — S7 Airlines — деньги возвращает. Но тем пассажирам, которые соглашается на ваучер, S7 дополнительно начисляет 10% от цены билета, говорится на сайте перевозчика. Ваучер — это максимально быстрый и удобный для пассажира способ, средства просто перечисляются в личный кабинет. Для возврата денег надо оставить заявку в колл-центре авиакомпании, но из-за массовых отмен всех международных и значительной части российских рейсов колл-центр очень сильно перегружен, а все заявки обрабатываются вручную, сообщается на сайте S7.
Возврат денег за отмененный рейс в течение 60 дней обещает и Utair.
Несколько дней назад IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) рекомендовала авиакомпаниям отказаться от возврата денег за отмененные рейсы и перейти к возврату в виде ваучеров. Мировая и российская авиаотрасль из-за коронавируса столкнулась с глубочайшим кризисом в своей истории, авиакомпании из-за остановившихся продаж билетов испытывают острую нехватку ликвидности, у них просто нет денег не возврат, рассказывали топ-менеджеры двух авиакомпаний. В марте пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 26,6% — до 6,57 млн человек. Но падение трафика резко ускорялось в последнюю неделю месяца, в апреле, по данным Международной ассоциации аэропортов, падение составляет 90%. По данным проекта «Радар надежды» сервиса Tutu.ru, сейчас российские авиакомпании выполняют в сутки только 320 рейсов против 3200, которые были до кризиса.