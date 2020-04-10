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Крупный бизнес просит ФАС проверить энергетиков

Они могли манипулировать ценами на оптовом рынке электроэнергии
Ася Сафиуллина
Евгений Разумный / Ведомости

Крупные потребители попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить энергокомпании, которые активно используют механизм оперативных заявок без указания цены (ОЦЗ) на оптовом рынке электроэнергии. Он мог применяться для завышения цен, говорится в письме «Сообщества потребителей энергии» на имя руководителя службы Игоря Артемьева от 2 апреля. «Ведомости» ознакомились с содержанием документа, подлинность подтвердили в сообществе. Представитель ФАС не ответил на запрос «Ведомостей».

Основной объем электроэнергии продается на рынке на сутки вперед (РСВ), отклонения от потребления расторговываются на балансирующем рынке в режиме реального времени. ОЦЗ позволяет участникам увеличивать или снижать ранее запланированные объемы в зависимости от обстоятельств, по сложившейся на рынке цене.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных