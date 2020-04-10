Крупный бизнес просит ФАС проверить энергетиков

Крупные потребители попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить энергокомпании, которые активно используют механизм оперативных заявок без указания цены (ОЦЗ) на оптовом рынке электроэнергии. Он мог применяться для завышения цен, говорится в письме «Сообщества потребителей энергии» на имя руководителя службы Игоря Артемьева от 2 апреля. «Ведомости» ознакомились с содержанием документа, подлинность подтвердили в сообществе. Представитель ФАС не ответил на запрос «Ведомостей».