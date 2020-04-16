Автодилеры попросили Путина помочь с зарплатами

Автодилеры попросили Путина помочь с зарплатамиОни хотят попасть в список наиболее пострадавших отраслей
Российский авторитейл в крайне тяжелом положении, а от его состояния зависит благополучие около 1 млн человек, говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) президенту России Владимиру Путину. «Ведомости» ознакомились с копией письма. Его подлинность подтвердил подписавший письмо президент РОАД Олег Мосеев. В РОАД входит около 1250 дилеров (67% продаж автомобилей).
Работа автодилеров парализована с 28 марта, поясняет Мосеев, но отрасль так и не включили в список наиболее пострадавших. Большинство дилеров не входят в реестры малого и среднего бизнеса, и им недоступны меры поддержки, а проблем у них не меньше.
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