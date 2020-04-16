Автодилеры попросили Путина помочь с зарплатами

Работа автодилеров парализована с 28 марта, поясняет Мосеев, но отрасль так и не включили в список наиболее пострадавших. Большинство дилеров не входят в реестры малого и среднего бизнеса, и им недоступны меры поддержки, а проблем у них не меньше.