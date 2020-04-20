«Татнефть» может отказаться от выплаты итоговых дивидендов за 2019 г.Компании нужны средства на стабилизацию финансового положения в условиях пандемии коронавируса
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал собранию акционеров не выплачивать итоговые дивиденды за 2019 г. владельцам обыкновенных акций, а владельцам привилегированных выплатить 1 руб. на акцию, сообщила компания. На этой новости капитализация компании на Московской бирже упала на 3,3% с 1,2 трлн руб. в пятницу до 1,16 трлн руб. Годовое собрание акционеров, на котором эта рекомендация может быть принята или отклонена, назначено на 30 июня. Из-за пандемии коронавируса оно будет проходить в заочной форме.
Осенью 2019 г. компания выплатила акционерам около 150 млрд руб. в качестве промежуточных дивидендов за январь – сентябрь. Предложение совета директоров ограничиться этой выплатой вызвано ситуацией на рынке нефти и нефтепродуктов, спрос на которые снижается из-за карантина по всему миру, объясняет компания. Падение спроса негативно влияет на свободный денежный поток, который, в свою очередь, является источником для выплаты дивидендов. Кроме того, отказ от итоговых дивидендов — мера, необходимая для мобилизации финансовых ресурсов, которые нужны для обеспечения нормальной деятельности компании в сложившихся условиях, говорится в пресс-релизе «Татнефти».
Согласно дивидендной политике «Татнефть» платит на привилегированные акции 100% их номинальной стоимости, а на обыкновенные акции — не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО (в расчет принимается больший из показателей). При определении рекомендуемого размера дивиденда совет директоров учитывает обязательства и инвестиционную программу, а также потребность в оборотном капитале и необходимых резервах для нормальной деятельности «Татнефти», указывает компания. Республика Татарстан через юридические лица владеет 34% уставного капитала «Татнефти», программа ADR составляет 23%, казначейские акции — 3%.
Решение не выплачивать дополнительные дивиденды «Татнефтью» за 2019 г. ожидаемо, так как свободный денежный поток нефтяных компаний оказался под двойным ударом из-за драматичного падения нефтяных цен и необходимости сокращать добычу в рамках сделки ОПЕК+, говорит старший аналитик «БКС-премьера» Сергей Суверов. «В то же время потребность в капвложениях, хотя бы и уменьшенных, сохраняется», — напоминает он. В этих условиях промежуточные дивиденды за 2020 г. как «Татнефти», так и других нефтяных компаний также под вопросом, а величина годовых дивидендов за 2020 г. скорее всего существенно сократится прошлым годом, предполагает Суверов: «Хотя многое будет зависеть от состояния рынка во второй половине года».