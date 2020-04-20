«Татнефть» может отказаться от выплаты итоговых дивидендов за 2019 г.

Решение не выплачивать дополнительные дивиденды «Татнефтью» за 2019 г. ожидаемо, так как свободный денежный поток нефтяных компаний оказался под двойным ударом из-за драматичного падения нефтяных цен и необходимости сокращать добычу в рамках сделки ОПЕК+, говорит старший аналитик «БКС-премьера» Сергей Суверов. «В то же время потребность в капвложениях, хотя бы и уменьшенных, сохраняется», — напоминает он. В этих условиях промежуточные дивиденды за 2020 г. как «Татнефти», так и других нефтяных компаний также под вопросом, а величина годовых дивидендов за 2020 г. скорее всего существенно сократится прошлым годом, предполагает Суверов: «Хотя многое будет зависеть от состояния рынка во второй половине года».