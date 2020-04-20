Цена нефти WTI упала до нуля

Цена нефти марки WTI с поставками в мае упала до $0,01 за баррель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). В 21.08 мск был заключен первый контракт на майские поставки по отрицательной цене, передает Bloomberg, к 21.28 цена майских фьючерсов достигла -$3,7/барр., спот – -$9,99/барр. Это означает, что производители платят покупателям за то, чтобы они забирали свою нефть, чтобы попытаться предотвратить закрытие месторождений раньше своих конкурентов.