Цена нефти WTI упала до нуля

Цена нефти WTI упала до нуляИз-за падения спроса в связи с коронавирусом она никому не нужна
Цена нефти марки WTI с поставками в мае упала до $0,01 за баррель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). В 21.08 мск был заключен первый контракт на майские поставки по отрицательной цене, передает Bloomberg, к 21.28 цена майских фьючерсов достигла -$3,7/барр., спот – -$9,99/барр. Это означает, что производители платят покупателям за то, чтобы они забирали свою нефть, чтобы попытаться предотвратить закрытие месторождений раньше своих конкурентов.
Нефть стала стремительно падать в последний день перед истечением майского контракта. Майские фьючерсы WTI упали ниже $1/барр. к 20.50 мск. Обвалу на биржевых торгах нефти предшествовали сообщения о том, что хранилище нефти WTI в пункте отгрузки в Оклахоме может полностью заполниться в ближайшие недели, сообщает Financial Times.
Июнькие фьючерсы WTI и Brent подешевели, но избежали фактического обнуления. На Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) последний контракт на поставки WTI в июне был заключен по цене барреля в $21,77 (-14,97%), контракт на поставки Brent – по цене барреля в $25.81 (-8,79%).
Речь идет о падении цен только на майские фьючерсы, которые истекают 21 апреля, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «В июньском контракте, который сейчас фактически уже стал основным торгуемым инструментом для рынка, цены находятся вблизи уровня $22 за баррель», – отмечает Покатович. Urals с поставкой в порты Средиземноморья подешевела по отношению к 17 апреля на 11,3% до $13,97 за баррель, следует из данных Refinitiv.
Обвал котировок майского контракта сейчас вряд ли может объясняться действием фундаментальных факторов, в том числе такой тенденцией, как заполнение хранилищ нефти, считает Покатович.
В мае начнет действовать новое соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи нефти. Россия, Саудовская Аравия и другие страны, участвующие в сделке, должны будут на два месяца суммарно снизить суточную добычу на 2 млн баррелей до 9,7 млн баррелей.