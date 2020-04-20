Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Цена нефти WTI упала до нуля

Из-за падения спроса в связи с коронавирусом она никому не нужна
Юрий Литвиненко Дмитрий Симаков
Erik Mclean / Unsplash

Цена нефти марки WTI с поставками в мае упала до $0,01 за баррель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). В 21.08 мск был заключен первый контракт на майские поставки по отрицательной цене, передает Bloomberg, к 21.28 цена майских фьючерсов достигла -$3,7/барр., спот – -$9,99/барр. Это означает, что производители платят покупателям за то, чтобы они забирали свою нефть, чтобы попытаться предотвратить закрытие месторождений раньше своих конкурентов.

Нефть стала стремительно падать в последний день перед истечением майского контракта. Майские фьючерсы WTI упали ниже $1/барр. к 20.50 мск. Обвалу на биржевых торгах нефти предшествовали сообщения о том, что хранилище нефти WTI в пункте отгрузки в Оклахоме может полностью заполниться в ближайшие недели, сообщает Financial Times.

Июнькие фьючерсы WTI и Brent подешевели, но избежали фактического обнуления. На Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) последний контракт на поставки WTI в июне был заключен по цене барреля в $21,77 (-14,97%), контракт на поставки Brent – по цене барреля в $25.81 (-8,79%).

Речь идет о падении цен только на майские фьючерсы, которые истекают 21 апреля, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «В июньском контракте, который сейчас фактически уже стал основным торгуемым инструментом для рынка, цены находятся вблизи уровня $22 за баррель», – отмечает Покатович. Urals с поставкой в порты Средиземноморья подешевела по отношению к 17 апреля на 11,3% до $13,97 за баррель, следует из данных Refinitiv.

Обвал котировок майского контракта сейчас вряд ли может объясняться действием фундаментальных факторов, в том числе такой тенденцией, как заполнение хранилищ нефти, считает Покатович.

В мае начнет действовать новое соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи нефти. Россия, Саудовская Аравия и другие страны, участвующие в сделке, должны будут на два месяца суммарно снизить суточную добычу на 2 млн баррелей до 9,7 млн баррелей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных