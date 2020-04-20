Производителям нефти приходится доплачивать покупателям за сырье

Цены обрушились в момент экспирации фьючерсов на WTI — подошел срок исполнения по заключенным ранее контрактам, говорит анаитик АКРА Василий Танурков: «Нет трейдеров, которые покупали бы эту нефть с целью поставки, при этом есть какое-то количество коммерческих покупателей, купивших нефть с целью перепродажи. У них нет хранилищ, нет возможности эту нефть держать или использовать, и нет возможности эти контракты продать и зафиксировать убыток. Им нужно от этой нефти избавиться, поэтому спотовые цены ушли в минус. Теперь вполне возможна ситуация, что им придется доплатить, чтобы эту нефть продать. И с точки зрения ликвидности, с точки зрения издержек финансовым спекулянтам выгоднее доплатить сейчас, чем разбираться с физической поставкой».