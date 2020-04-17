Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Три человека рассказали газете, что компании спорят, как разделить квоту и стремятся защитить свои проекты и избежать закрытия нефтяных месторождений. Переговоры компаний с правительством по снижению добычи в мае еще не закончились, говорят источники газеты. Переговоры продолжаются уже несколько дней, подтвердили «Ведомостям» федеральный чиновник и собеседник в нефтяной компании. Компании делают собственные расчеты, добавил один из них.