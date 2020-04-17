Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычуВ мае они должны снизить производство почти на 2 млн баррелей в сутки
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Три человека рассказали газете, что компании спорят, как разделить квоту и стремятся защитить свои проекты и избежать закрытия нефтяных месторождений. Переговоры компаний с правительством по снижению добычи в мае еще не закончились, говорят источники газеты. Переговоры продолжаются уже несколько дней, подтвердили «Ведомостям» федеральный чиновник и собеседник в нефтяной компании. Компании делают собственные расчеты, добавил один из них.
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