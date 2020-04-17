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Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

В мае они должны снизить производство почти на 2 млн баррелей в сутки
Елена Вавина
Евгений Разумный / Ведомости

Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).

Три человека рассказали газете, что компании спорят, как разделить квоту и стремятся защитить свои проекты и избежать закрытия нефтяных месторождений. Переговоры компаний с правительством по снижению добычи в мае еще не закончились, говорят источники газеты. Переговоры продолжаются уже несколько дней, подтвердили «Ведомостям» федеральный чиновник и собеседник в нефтяной компании. Компании делают собственные расчеты, добавил один из них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных