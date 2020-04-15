МЭА спрогнозировало рекордное падение спроса на нефть в этом году

МЭА спрогнозировало рекордное падение спроса на нефть в этом годуСокращение добычи странами ОПЕК+ не сможет это компенсировать
В 2020 г. мировой спрос на нефть сократится по сравнению с 2019 г. на рекордные 9,3 млн баррелей до 90,5 млн баррелей в сутки — даже если во второй половине года страны снимут ограничения на передвижение людей, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА). В апреле, по его оценкам, спрос упадет на 29 млн баррелей в сутки до уровня 1995 г., во II квартале падение составит 23,1 млн баррелей в сутки. Во втором полугодии спрос начнет восстанавливаться, но в декабре 2020 г. по-прежнему будет на 2,7 млн баррелей в сутки меньше, чем годом ранее.
Спрос на нефть начал падать в январе 2020 г. из-за распространения коронавируса и действий правительств по борьбе с ним. Сбалансировать рынок призвана сделка организации стран -экспортеров нефти с другими нефтедобывающими странами, включая Россию, (сделка ОПЕК+), заключенная 12 апреля и подразумевающая снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне с постепенным повышением добычи в течение двух лет.
10 апреля рынок нефти обсуждали также на министерской встрече G20, где некоторые страны, не входящие в ОПЕК+, также высказали намерения снижать добычу нефти. В IV квартале 2020 г. они будут добывать на 5,2 млн баррелей в сутки меньше, чем в прошлом году, а в целом по итогам года — на 2,3 млн баррелей в сутки, ожидают в МЭА. В мае, по данным агентства, мировые поставки нефти сократятся на 12 млн баррелей в сутки.
Кроме того, по данным агентства, Китай, Индия, Корея и США предложили для временного хранения нефти свои стратегические хранилища либо рассматривают возможность увеличить свои стратегические запасов, что также позволит сократить избыток нефти на рынке.
МЭА может объявить закупку нескольких миллионов баррелей нефти, сообщило 15 апреля агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, МЭА требует от 30 своих стран-членов создать стратегические резервы нефти и нефтепродуктов равные эквиваленту как минимум 90 дней чистого импорта нефти. Однако организация никогда ранее не проводила скоординированных закупок нефти и не имеет для этого надлежащих полномочий, сказали два источника агентства. В отчете агентства об этом не упоминается.
Все предпринимаемые странами меры не приведут рынок к немедленному равновесию, но позволят снизить пик избыточного предложения и уменьшить рост запасов нефти, считают в МЭА. В отчете агентства говорится, что сократить предложение на столько, чтобы компенсировать падение спроса практически невозможно. В первой половине года запасы нефти продолжат увеличиваться примерно на 12 млн баррелей в день, что в ближайшие недели может перегрузить логистику нефтяной промышленности — суда, трубопроводы и резервуары.
Если добыча действительно резко упадет, часть нефти попадет в стратегические запасы, а спрос начнет восстанавливаться, во второй половине 2020 г. спрос может превысить предложение, ожидают в МЭА.
Падение спроса на нефть и провал первых переговоров по поводу продления ОПЕК+ в начале марта привел к обрушению цен на нефть. В конце марта цена барреля нефти марки Brent опускалась до $22, хотя в начале года он стоил около $66. В ожидании новой сделки цены поднялись на уровень около $33 за баррель, однако потом продолжили падать. 15 апреля, в день публикации отчета МЭА, Brent на открытии торгов на Лондонской межконтинентальной бирже стоила $30,26 за баррель, однако к 16:00 мск упала до $28,45 за баррель.
Низкие цены на нефть угрожают стабильности отрасли в будущем, отмечают в МЭА: капитальные затраты нефтедобывающих компаний в 2020 г. сократятся примерно на 32% до $335 млрд — это самый низкий уровень за 13 лет.
Опрошенные «Ведомостями» аналитики считают, что сделка ОПЕК + не сможет компенсировать падение спроса во втором квартале 2020 г., но положительно повлияет на рынок, хотя и не приведет к существенному росту цен. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что, даже если к снижению добычи присоединятся страны «большой двадцатки», в ближайшие недели цены на сырье продолжат падать из-за быстрого заполнения нефтехранилищ. В ближайшие месяцы цена Brent может опуститься до $20 за баррель, говорится в отчете банка. Цены на нефть начнут расти в третьем квартале, когда пандемия коронавируса должна остаться позади, в мире начнется восстановление производства и всплеск спроса на энергоносители. А к 2021 году, по мнению аналитиков Goldman Sachs, цены могут достичь $52,5 за баррель.
Снижение цен ожидаемо – рынок понимает, что новая сделка ОПЕК+ не приведет к быстрой балансировке и на цены продолжает давить фундаментальный дисбаланс, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Прогнозы МЭА о снижении спроса и дальнейшему накоплению запасов — не сюрприз для рынка, отметил он. Максимальный провал спроса может превысить уровень в 30-35 млн баррелей в сутки, после чего снижение спроса начнет уменьшаться. Он ожидает, что это произойдет в конца мая-начале лета. В ближайшей перспективе цены на нефть будут колебаться в диапазоне $26-30 за баррель, но могут краткосрочно опускаться до $20-25, ожидает Покатович.