МЭА спрогнозировало рекордное падение спроса на нефть в этом году

В 2020 г. мировой спрос на нефть сократится по сравнению с 2019 г. на рекордные 9,3 млн баррелей до 90,5 млн баррелей в сутки — даже если во второй половине года страны снимут ограничения на передвижение людей, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА). В апреле, по его оценкам, спрос упадет на 29 млн баррелей в сутки до уровня 1995 г., во II квартале падение составит 23,1 млн баррелей в сутки. Во втором полугодии спрос начнет восстанавливаться, но в декабре 2020 г. по-прежнему будет на 2,7 млн​ баррелей в сутки меньше, чем годом ранее.