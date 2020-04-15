Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

МЭА спрогнозировало рекордное падение спроса на нефть в этом году

Сокращение добычи странами ОПЕК+ не сможет это компенсировать
Елена Вавина
AP Photo

В 2020 г. мировой спрос на нефть сократится по сравнению с 2019 г. на рекордные 9,3 млн баррелей до 90,5 млн баррелей в сутки — даже если во второй половине года страны снимут ограничения на передвижение людей, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА). В апреле, по его оценкам, спрос упадет на 29 млн баррелей в сутки до уровня 1995 г., во II квартале падение составит 23,1 млн баррелей в сутки. Во втором полугодии спрос начнет восстанавливаться, но в декабре 2020 г. по-прежнему будет на 2,7 млн​ баррелей в сутки меньше, чем годом ранее.

Спрос на нефть начал падать в январе 2020 г. из-за распространения коронавируса и действий правительств по борьбе с ним. Сбалансировать рынок призвана сделка организации стран -экспортеров нефти с другими нефтедобывающими странами, включая Россию, (сделка ОПЕК+), заключенная 12 апреля и подразумевающая снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне с постепенным повышением добычи в течение двух лет.

10 апреля рынок нефти обсуждали также на министерской встрече G20, где некоторые страны, не входящие в ОПЕК+, также высказали намерения снижать добычу нефти. В IV квартале 2020 г. они будут добывать на 5,2 млн баррелей в сутки меньше, чем в прошлом году, а в целом по итогам года — на 2,3 млн баррелей в сутки, ожидают в МЭА. В мае, по данным агентства, мировые поставки нефти сократятся на 12 млн баррелей в сутки.

Кроме того, по данным агентства, Китай, Индия, Корея и США предложили для временного хранения нефти свои стратегические хранилища либо рассматривают возможность увеличить свои стратегические запасов, что также позволит сократить избыток нефти на рынке.

Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти

Страны договорились об ограничении добычи сырья на 9,7 млн баррелей в сутки

МЭА может объявить закупку нескольких миллионов баррелей нефти, сообщило 15 апреля агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, МЭА требует от 30 своих стран-членов создать стратегические резервы нефти и нефтепродуктов равные эквиваленту как минимум 90 дней чистого импорта нефти. Однако организация никогда ранее не проводила скоординированных закупок нефти и не имеет для этого надлежащих полномочий, сказали два источника агентства. В отчете агентства об этом не упоминается.

Все предпринимаемые странами меры не приведут рынок к немедленному равновесию, но позволят снизить пик избыточного предложения и уменьшить рост запасов нефти, считают в МЭА. В отчете агентства говорится, что сократить предложение на столько, чтобы компенсировать падение спроса практически невозможно. В первой половине года запасы нефти продолжат увеличиваться примерно на 12 млн баррелей в день, что в ближайшие недели может перегрузить логистику нефтяной промышленности — суда, трубопроводы и резервуары.

Если добыча действительно резко упадет, часть нефти попадет в стратегические запасы, а спрос начнет восстанавливаться, во второй половине 2020 г. спрос может превысить предложение, ожидают в МЭА.

Падение спроса на нефть и провал первых переговоров по поводу продления ОПЕК+ в начале марта привел к обрушению цен на нефть. В конце марта цена барреля нефти марки Brent опускалась до $22, хотя в начале года он стоил около $66. В ожидании новой сделки цены поднялись на уровень около $33 за баррель, однако потом продолжили падать. 15 апреля, в день публикации отчета МЭА, Brent на открытии торгов на Лондонской межконтинентальной бирже стоила $30,26 за баррель, однако к 16:00 мск упала до $28,45 за баррель.

Низкие цены на нефть угрожают стабильности отрасли в будущем, отмечают в МЭА: капитальные затраты нефтедобывающих компаний в 2020 г. сократятся примерно на 32% до $335 млрд — это самый низкий уровень за 13 лет.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики считают, что сделка ОПЕК + не сможет компенсировать падение спроса во втором квартале 2020 г., но положительно повлияет на рынок, хотя и не приведет к существенному росту цен. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что, даже если к снижению добычи присоединятся страны «большой двадцатки», в ближайшие недели цены на сырье продолжат падать из-за быстрого заполнения нефтехранилищ. В ближайшие месяцы цена Brent может опуститься до $20 за баррель, говорится в отчете банка. Цены на нефть начнут расти в третьем квартале, когда пандемия коронавируса должна остаться позади, в мире начнется восстановление производства и всплеск спроса на энергоносители. А к 2021 году, по мнению аналитиков Goldman Sachs, цены могут достичь $52,5 за баррель.

Снижение цен ожидаемо – рынок понимает, что новая сделка ОПЕК+ не приведет к быстрой балансировке и на цены продолжает давить фундаментальный дисбаланс, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Прогнозы МЭА о снижении спроса и дальнейшему накоплению запасов — не сюрприз для рынка, отметил он. Максимальный провал спроса может превысить уровень в 30-35 млн баррелей в сутки, после чего снижение спроса начнет уменьшаться. Он ожидает, что это произойдет в конца мая-начале лета. В ближайшей перспективе цены на нефть будут колебаться в диапазоне $26-30 за баррель, но могут краткосрочно опускаться до $20-25, ожидает Покатович.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных