Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти

Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефтиСтраны договорились об ограничении добычи сырья на 9,7 млн баррелей в сутки
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК), а также другие нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, заключили соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 г. Об этом сообщило министерство нефти Ирана. Мексика, которая тормозила сделку, снизит добычу на 100 000 баррелей в сутки.
В начале марта страны ОПЕК и «не ОПЕК» не смогли договориться о продлении сделки и 1 апреля она прекратила действовать. В результате цена нефти марки Brent в конце марта опускались ниже $22 за баррель, хотя в начале года баррель стоил около $66.
Условия новой сделки обсуждали 9 апреля на видео-конференции, которая продлилась более 10 часов. Страны договорились снизить добычу на 10 млн баррелей в день — это около 23% от их общей добычи. Планировалось, что ограничения постепенно будут ослабляться: 8 млн баррелей в сутки или около 18% от общей добычи с июля до декабря 2020 г., и 6 млн баррелей в сутки или 14% добычи с 1 января 2021 г. до 30 апреля 2022 г. В декабре 2021 г. соглашение должно быть пересмотрено. Большинство стран будут снижать добычу от уровня октября 2018 г., Россия и Саудовская Аравия — от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки. Обе страны сначала опустят суточную добычу до 8,5 млн баррелей, а затем поднимут ее — сначала до 9 млн баррелей, а потом до 9,5 млн баррелей. Газовый конденсат в расчетах не учитывается.
Сначала к соглашению присоединились 22 страны, и его судьба зависела от Мексики, от которой ожидали снижения на 400 000 баррелей в сутки. 10 апреля состоялась встреча G20, где также обсуждали восстановление баланса на нефтяном рынке. После нее министр энергетики России Александр Новак сказал, что условия сделки ОПЕК+ согласовали все 23 страны – участницы соглашения.
Не только ОПЕК
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Сануси Баркиндо отмечал, что избыток на рынке нефти может составить около 14,7 млн баррелей в сутки, и глобальные мощности по хранению сырой нефти будут исчерпаны до конца мая.
Рассматривались разные варианты соглашения ‒ на год, на два и на четыре, рассказал Новак. Двухлетний вариант был выбран как самый эффективный для рынка, и чтобы дать сигнал о серьезности намерений. О готовности сократить добычу также заявили США, Норвегия, Аргентина и Канада, а также Организация африканских производителей нефти. Министр энергетики США Дэн Бруйетт сказал на заседании G20, что, по его прогнозам, к концу 2020 г. производство нефти в США по рыночным причинам снизится почти на 2 млн баррелей в день.
По словам Новака, страны, не входящие в ОПЕК+, суммарно сократят суточную добычу на 5 млн баррелей. В заявлении по итогам встречи «большой двадцатки» нет информации о конкретных шагах по снижении добычи. Организация создает краткосрочную фокус-группу, которая займется разработкой мер для стабилизации рынка.
То, что в итоге ОПЕК+ сократит суточную добычу не на 10 млн, а на 9,7 млн баррелей — не так важно, намного важнее, что соглашение в итоге было финализировано, говорит аналитик Fitch Дмитрий Маринченко. На сколько в итоге упадет добыча стран вне ОПЕК+, зависит от динамики спроса на нефть, рассуждает он, это может быть и 5, и 10 млн баррелей в сутки.
Сколько сократит Россия
По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки. Новак ранее говорил, что доля газового конденсата в общем объеме составляет 7-8%. То есть в среднем добыча составляла около 10,4 млн баррелей нефти в сутки, а реальное снижение составит около 1,9 млн баррелей в сутки. Больше всего нефти в России добывает «Роснефть» — 38,2% общей добычи в 2019 г. Таким образом компании придется снизить добычу на 0,73 млн баррелей в сутки. «Лукойлу» — на 0,28 млн баррелей в сутки (компания добывает 14,7% российской нефти), «Сургутнефтегазу» — около 0.2 млн баррелей в сутки (доля компании — 10,8%). «Газпром нефти» и «Татнефти» — 0,13 млн и 0,1 млн баррелей в сутки соответственно.
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун считает, что в результате новой сделки цены на нефть поднимутся к $40 за баррель ко второй половине года. «Но окончательное выравнивание спроса и предложения мы не ожидаем раньше конца 2022 г.», – цитирует его РБК. Он считает, что апрель будет тяжелым для нефтяного рынка, «облегчение мы увидим только в конце мая, если все страны будут на 100% соблюдать соглашение».
Он отметил, что нефтяникам может быть страшно сокращать добычу из-за технических особенностей: остановка месторождения может привести к заводнению и фактической потере месторождения. Но если бы сделка не состоялась, через 30-40 дней при цене нефти в $15-20 за баррель нефтяникам все равно пришлось бы останавливать скважины, сказал Федун: «Фактически не получая нормального денежного потока ни для нефтяников, ни для бюджета — экспортная пошлина практически бы обнулилась». Он напомнил, что в конце марта некоторые партии нефти Urals уже продавались по отрицательной цене, что приносило компании убыток. При диапазоне цен на нефть $30-40 за барррель, Россия будет получать $70-80 млн в день — «это ответ на вопрос, правильная эта сделка или нет», сказал он. Кроме того, если бы сделка не состоялась, Саудовская Аравия, нарастившая добычу и продававшая нефть со скидкой, начала бы вытеснять российскую нефть с европейского рынка. Он также напомнил о планах США и Канады ввести пошлины на импорт нефти — примерно 30% от стоимости. «Они бы поставили стоимость WTI примерно на $10 дороже Brent и попытались бы фактически закрыть свой рынок», — сказал Федун.
Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев. Ранее он говорил, что сделка ОПЕК+ «лишена смысла» для России: все выбывающие объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Предправления «Газпром нефти» Александр Дюков в марте заявлял, что соглашение ОПЕК+ доказало свою эффективность и работоспособность и было бы правильно его сохранить. А гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов говорил, что для компании даже цена нефти $8 за баррель не является критичной и компания уже готовится к наращивать добычу.
Представители «Лукойла», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» не ответили на запросы «Ведомостей».
При сокращении на 10 млн баррелей в сутки для балансировки нефтяного рынка потребуется от 6 до 12 месяцев, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Тем временем загрузка хранилищ продолжит расти, и в ближайшие 3 месяца коммерческие хранилища заполнятся на 100%, свободными останутся лишь хранилища в государственных и стратегических резервах, полагает он: «Такое затоваривание рынка продолжит оказывать существенное давление на цены». По его подсчетам, в краткосрочной перспективе нефть может вновь снизиться до $25-31 за баррель, но во втором полугодии подняться до $35-38 за счет новых сокращений и восстановления мировой экономики. К концу года нефтяные цены могут составить $35-42 за баррель.