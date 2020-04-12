Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти

Он отметил, что нефтяникам может быть страшно сокращать добычу из-за технических особенностей: остановка месторождения может привести к заводнению и фактической потере месторождения. Но если бы сделка не состоялась, через 30-40 дней при цене нефти в $15-20 за баррель нефтяникам все равно пришлось бы останавливать скважины, сказал Федун: «Фактически не получая нормального денежного потока ни для нефтяников, ни для бюджета — экспортная пошлина практически бы обнулилась». Он напомнил, что в конце марта некоторые партии нефти Urals уже продавались по отрицательной цене, что приносило компании убыток. При диапазоне цен на нефть $30-40 за барррель, Россия будет получать $70-80 млн в день — «это ответ на вопрос, правильная эта сделка или нет», сказал он. Кроме того, если бы сделка не состоялась, Саудовская Аравия, нарастившая добычу и продававшая нефть со скидкой, начала бы вытеснять российскую нефть с европейского рынка. Он также напомнил о планах США и Канады ввести пошлины на импорт нефти — примерно 30% от стоимости. «Они бы поставили стоимость WTI примерно на $10 дороже Brent и попытались бы фактически закрыть свой рынок», — сказал Федун.