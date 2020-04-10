«Такого добровольного сокращения не было за историю ОПЕК». Эксперты об окончании ценовой войны на рынке нефти

«Такого добровольного сокращения не было за историю ОПЕК». Эксперты об окончании ценовой войны на рынке нефтиБез соглашения ОПЕК+ на нефтяном рынке наступит коллапс
9 апреля нефтяные страны договорились об исторической сделке — они совместно сократят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Сесть за стол переговоров их заставило резкое падение спроса и цена на сырье из-за пандемии коронавируса. Правда, соглашение пока не подписывает Мексика, ее попытаются убедить на сегодняшней встрече G20.
Фактически будет на два года продлено так называемое соглашение ОПЕК+, которое было заключено еще в конце 2016 г. Тогда его подписали все страны ОПЕК и несколько стран, не входящих в картель, в том числе России. Теперь к сделке присоединятся новые участники, кроме Мексики — это Норвегия, Канада, Аргентина, Египет, Колумбия и другие. «Ведомости» спросили у аналитиков, позволит ли сделка восстановить баланс на мировом нефтяном рынке, выгодна ли она России и как российские компании будут сокращать производство.
Дмитрий Маринченко, аналитик Fitch:
«Спрос на нефть обвалился настолько, что точно нужно было что-то делать — иначе во втором квартале на рынке произошел бы коллапс и хранилища по всему миру наполнились бы до отказа за несколько месяцев. Добровольный уход с рынка 10 млн баррелей в день, или даже чуть больше, если какие-то из членов G20 тоже согласятся снизить добычу, помогут снизить разрыв между предложением и спросом во втором квартале, но рынок все равно будет в профиците, цены во втором квартале вряд ли превысят $40 за баррель, а может быть будут и меньше $30. Неясно, как быстро восстановится спрос, но скорее всего, это будет происходить постепенно. В случае необходимости сроки вывода добычи на прежний уровень можно будет скорректировать.
Для России соглашение скорее выгодное, пускай при посредничестве США и со второй попытки, мы проявили себя как ответственный участник рынка. Без соглашения цены были бы ниже, а добыча все равно бы в итоге снизилась из-за падения спроса.
Легче всего будет компаниям с большими портфелями активов — они смогут выбирать, за счёт каких месторождений снижать добычу, и делать это максимально безболезненно. Проще всего ронять и затем наращивать добычу на относительно новых месторождениях, а на старых, обводненных месторождениях возвращение добычи на прежний уровень будет сопряжено с дополнительными инвестициями и может занять несколько месяцев.