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«Такого добровольного сокращения не было за историю ОПЕК». Эксперты об окончании ценовой войны на рынке нефти

Без соглашения ОПЕК+ на нефтяном рынке наступит коллапс
Елена Вавина
Демарш Мексики вряд ли сорвет соглашение о сокращении добычи нефти /Eduardo Verdugo / AP

9 апреля нефтяные страны договорились об исторической сделке — они совместно сократят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Сесть за стол переговоров их заставило резкое падение спроса и цена на сырье из-за пандемии коронавируса. Правда, соглашение пока не подписывает Мексика, ее попытаются убедить на сегодняшней встрече G20.

Фактически будет на два года продлено так называемое соглашение ОПЕК+, которое было заключено еще в конце 2016 г. Тогда его подписали все страны ОПЕК и несколько стран, не входящих в картель, в том числе России. Теперь к сделке присоединятся новые участники, кроме Мексики — это Норвегия, Канада, Аргентина, Египет, Колумбия и другие. «Ведомости» спросили у аналитиков, позволит ли сделка восстановить баланс на мировом нефтяном рынке, выгодна ли она России и как российские компании будут сокращать производство.

Дмитрий Маринченко, аналитик Fitch:

«Спрос на нефть обвалился настолько, что точно нужно было что-то делать — иначе во втором квартале на рынке произошел бы коллапс и хранилища по всему миру наполнились бы до отказа за несколько месяцев. Добровольный уход с рынка 10 млн баррелей в день, или даже чуть больше, если какие-то из членов G20 тоже согласятся снизить добычу, помогут снизить разрыв между предложением и спросом во втором квартале, но рынок все равно будет в профиците, цены во втором квартале вряд ли превысят $40 за баррель, а может быть будут и меньше $30. Неясно, как быстро восстановится спрос, но скорее всего, это будет происходить постепенно. В случае необходимости сроки вывода добычи на прежний уровень можно будет скорректировать.

Сделка России и ОПЕК под угрозой срыва из-за Мексики

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Для России соглашение скорее выгодное, пускай при посредничестве США и со второй попытки, мы проявили себя как ответственный участник рынка. Без соглашения цены были бы ниже, а добыча все равно бы в итоге снизилась из-за падения спроса.

Легче всего будет компаниям с большими портфелями активов — они смогут выбирать, за счёт каких месторождений снижать добычу, и делать это максимально безболезненно. Проще всего ронять и затем наращивать добычу на относительно новых месторождениях, а на старых, обводненных месторождениях возвращение добычи на прежний уровень будет сопряжено с дополнительными инвестициями и может занять несколько месяцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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