«Такого добровольного сокращения не было за историю ОПЕК». Эксперты об окончании ценовой войны на рынке нефти

«Спрос на нефть обвалился настолько, что точно нужно было что-то делать — иначе во втором квартале на рынке произошел бы коллапс и хранилища по всему миру наполнились бы до отказа за несколько месяцев. Добровольный уход с рынка 10 млн баррелей в день, или даже чуть больше, если какие-то из членов G20 тоже согласятся снизить добычу, помогут снизить разрыв между предложением и спросом во втором квартале, но рынок все равно будет в профиците, цены во втором квартале вряд ли превысят $40 за баррель, а может быть будут и меньше $30. Неясно, как быстро восстановится спрос, но скорее всего, это будет происходить постепенно. В случае необходимости сроки вывода добычи на прежний уровень можно будет скорректировать.