Нефтедобыча США может сильно уменьшиться в этом году

Управление энергетической информации США (EIA) сильно снизило прогноз среднесуточной добычи нефти в этом году. По его оценкам, она сократится в США до 11,04 млн баррелей в IV квартале, или примерно на 13% по сравнению с началом года. Средняя добыча за год в этом случае составит 11,8 млн барр./сутки, тогда как в марте EIA ожидало ее на уровне 12,99 млн барр./сутки.