Нефтедобыча США может сильно уменьшиться в этом году

Нефтедобыча США может сильно уменьшиться в этом годуБелый дом хочет использовать это в переговорах с Россией и Саудовской Аравией
Управление энергетической информации США (EIA) сильно снизило прогноз среднесуточной добычи нефти в этом году. По его оценкам, она сократится в США до 11,04 млн баррелей в IV квартале, или примерно на 13% по сравнению с началом года. Средняя добыча за год в этом случае составит 11,8 млн барр./сутки, тогда как в марте EIA ожидало ее на уровне 12,99 млн барр./сутки.
EIA опубликовало новые прогнозы за пару дней до того, как Россия и другие участники соглашения ОПЕК+ должны обсудить ситуацию на рынке нефти. Вашингтон надеется, что тренд на американском нефтяном рынке убедит Саудовскую Аравию и Россию прекратить ценовую войну, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента Дональда Трампа.