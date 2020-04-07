Какой будет новая серия сериала о нефтяной войне между Россией, США и саудитами
На этой неделе ожидается выход новой серии сериала о нефтяной войне между Россией, Cаудовской Аравией и США. В предыдущем сезоне часть российского нефтегазового истеблишмента, возмущенного продолжающимся захватом значительной доли на нефтяном рынке американскими производителями сланцевой нефти, предложила решить с ними вопрос с помощью стратегии обвала цен, которая уже была предпринята Саудовской Аравией в 2014–2015 гг. Тогда саудиты, несмотря на активное наращивание добычи нефти, не смогли нанести серьезного и долговременного урона производителям сланцевой нефти в США. Но пандемия COVID-19 может превратить ранее не совсем удачную стратегию в кумулятивный снаряд, который до основания разрушит прежде неприступный форт американских сланцевиков. На его восстановление американцам может потребоваться 5–7 лет, эти годы дадут России и другим традиционным производителям нефти время на относительно спокойное существование без больших объемов сланцевой нефти на рынке. При более мирном разрешении конфликта американцы будут вынуждены выбрать меньшее из зол: сократить производство сланцевой нефти, лишь бы не потерять его большую часть.
Казалось, победа уже близка, когда в середине прошлого месяца прозвучало предложение техасских нефтяников сократить производство нефти на 10%, направленное в Техасскую железнодорожную комиссию, регулирующую добычу в ключевом нефтяном штате США. Затем председатель комиссии Райан Ситтон заявил о намерении начать переговоры о новой сделке с другими ключевыми игроками международного нефтяного рынка. В этот момент кому-то из фанатов нефтяного сериала-триллера, наверное, померещилось, что американцы уже готовятся вывесить с вершины своего нефтяного форта белый флаг. Дальше по телевизору должны были показать переговоры США с Россией и Саудовской Аравией, торжественное заключение нефтяной сделки и раздел мирового нефтяного рыночного пирога между участниками нового тройственного союза и их вассалами.
Однако успех любого хорошего сериала зависит от сложности и непредсказуемости сюжетной линии и персонажей истории. Так и в нашем случае: никакой единой позиции американских нефтяников не существует, как и не существует сегодня единства американской элиты и общества, разделенных победой Трампа в 2016 г. Ожидать единой позиции от американцев даже по краткосрочной сделке с Саудовской Аравией и Россией не стоит – особенно в год выборов президента США. Неудивительно, что часть сланцевых нефтяных компаний США предприняла лоббистскую кампанию в вашингтонских коридорах, требуя от американских властей ввести санкции и ограничения в отношении России и Саудовской Аравии, чтобы заставить их вернуться к предыдущему двустороннему формату договоренностей о регулировании нефтяного рынка без участия США. Крупный американский нефтяной бизнес тоже не пойдет на целенаправленное сокращение добычи по сделке стран ОПЕК и не-ОПЕК из-за антимонопольного законодательства США и потенциальных судебных исков. Остается худший и самый захватывающий сценарий: замедленный взрыв кумулятивного снаряда. Вопрос в том, на сколько серий будет растянуто разрушение форта американских сланцевиков и будет ли он окончательно разрушен в финале?