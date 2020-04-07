Какой будет новая серия сериала о нефтяной войне между Россией, США и саудитами

Однако успех любого хорошего сериала зависит от сложности и непредсказуемости сюжетной линии и персонажей истории. Так и в нашем случае: никакой единой позиции американских нефтяников не существует, как и не существует сегодня единства американской элиты и общества, разделенных победой Трампа в 2016 г. Ожидать единой позиции от американцев даже по краткосрочной сделке с Саудовской Аравией и Россией не стоит – особенно в год выборов президента США. Неудивительно, что часть сланцевых нефтяных компаний США предприняла лоббистскую кампанию в вашингтонских коридорах, требуя от американских властей ввести санкции и ограничения в отношении России и Саудовской Аравии, чтобы заставить их вернуться к предыдущему двустороннему формату договоренностей о регулировании нефтяного рынка без участия США. Крупный американский нефтяной бизнес тоже не пойдет на целенаправленное сокращение добычи по сделке стран ОПЕК и не-ОПЕК из-за антимонопольного законодательства США и потенциальных судебных исков. Остается худший и самый захватывающий сценарий: замедленный взрыв кумулятивного снаряда. Вопрос в том, на сколько серий будет растянуто разрушение форта американских сланцевиков и будет ли он окончательно разрушен в финале?