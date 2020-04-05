Нефтяные страны готовы сокращать добычу
Президент России Владимир Путин допустил, что участницы организации стран – экспортеров нефти и другие нефтяные страны, которые участвовали в сделке ОПЕК+, могут снизить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки от уровня I квартала 2020 г. Министр энергетики Александр Новак предложил уменьшить добычу на несколько месяцев, а затем нарастить ее по мере роста спроса. Мировой спрос на нефть упал примерно на 10–15 млн баррелей в сутки и в ближайшие несколько недель может снизиться до 15–20 млн баррелей в сутки – это примерно 20% общей добычи в мире, рассказал министр на совещании с президентом 3 апреля.
Цены на нефть начали снижаться в январе 2020 г. из-за пандемии коронавируса и действий правительств по борьбе с ним. Падение усилилось в начале марта, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях продления сделки ОПЕК+ (всего участвовало 24 страны), после этого заявили о планах увеличивать добычу. Теперь министры стран – участниц ОПЕК+ намерены вновь обсудить вопрос сдерживания производства нефти. Предварительно встреча пройдет 9 апреля в режиме телеконференции, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник.
Пока нет достоверной информации, как сильно выросло предложение нефти в апреле, но Саудовская Аравия с другими странами ОПЕК могли нарастить экспорт на 2–3 млн баррелей в день, говорит аналитик Fitch Дмитрий Маринченко. Не ясно, на сколько в период массового карантина может упасть спрос и сколько такой период может продлиться, но, скорее всего, падение существенно превысит объемы, которые ОПЕК+ будет способна быстро убрать с рынка, полагает Маринченко.
США ждут в ОПЕК+
Россия надеется, что к сделке присоединится США. Саудовская Аравия также готова на значительное сокращение добычи, если на сокращения пойдут Россия и США, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с позицией королевства. Однако США участвовать в картеле запрещает антимонопольное законодательство, говорят источники агентства.
По данным The Wall Street Journal (WSJ), в США обсуждают возможность остановить добычу в Мексиканском заливе, поскольку у нескольких работников там обнаружен коронавирус. В таком случае добыча нефти в США снизится на 2 млн баррелей в сутки с текущих 13 млн баррелей.
Американские нефтяные компании не имеют единого мнения по поводу участия США в соглашении с Россией и Саудовской Аравией, пишет WSJ. Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. выступают против. Сланцевые производители, включая Pioneer Natural Resources, за присоединение к плану и готовы снизить производство на 500 000 баррелей в сутки, сказал источник газеты. Однако крупнейшие корпорации опасаются, что из-за этого против них могут быть предъявлены антимонопольные судебные иски.
Россия понимает законодательные ограничения США, но считает, что «можно быть гибким, находить разные формы сотрудничества», сказал Новак в эфире телеканалу «Россия 24». Нефтедобывающий штат Техас даст президенту США Дональду Трампу инструменты, которые ему необходимы в работе по стабилизации мировых энергетических рынков, написал в своем твиттере представитель правительства штата Райан Ситтон.
В ОПЕК представлены не нефтедобывающие компании, а суверенные государства, юридически это не картель, а наднациональная международная организация и ее деятельность не регулируется национальным законодательством, рассуждает партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт. Нефтедобычей в США занимается огромное количество крупных и относительно небольших компаний, это затрудняет реализацию мер по сокращению внутренней добычи, говорит Иккерт: «Ограничения на добычу необходимо будет закреплять на уровне федерального закона, который необходимо провести через конгресс и сенат, где он будет вряд ли встречен с бурным энтузиазмом представителями добывающих штатов, которые составляют нефтяное лобби».
На сколько снижать добычу России
Сделка о снижение добычи на 10 млн баррелей, если она состоится, будет почти чудом, считает Дмитрий Маринченко. Но и такое снижение окажет больше психологический эффект, так как полностью дисбаланс на нефтяном рынке устранен не будет – спрос сократится на 20 млн баррелей в сутки, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. «Масштабы сокращения Россией будут зависеть от того, примут ли участие в сделке США. Но примерно объем сокращения может составить порядка 1–1,5 млн баррелей в сутки, – продолжает он. – Это очень много для российских нефтяников, и процесс сокращения может затянуться на несколько недель и даже месяцев». Российским компаниям может быть технически сложно быстро сократить добычу, чтобы восстановить ее потом, после восстановления спроса, могут понадобиться капитальные вложения, отметил Маринченко.
Если ждать движения со стороны США, можно застрять в этом вопросе надолго: в стране множество частных компании и ограничений, рассуждает партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин: «Но странам придется о чем-то договориться, потому что низкая цена на нефть мешает всем участникам дискуссии. Сейчас все, демонстративно не выказывая признаков боли, истекают кровью и смотрят друг другу в глаза – кто первый моргнет. Но даже если это игра на выбывание, она ударит по всем участникам».
Представители «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» не ответили на запросы «Ведомостей».