Нефтяные страны готовы сокращать добычу

Сделка о снижение добычи на 10 млн баррелей, если она состоится, будет почти чудом, считает Дмитрий Маринченко. Но и такое снижение окажет больше психологический эффект, так как полностью дисбаланс на нефтяном рынке устранен не будет – спрос сократится на 20 млн баррелей в сутки, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. «Масштабы сокращения Россией будут зависеть от того, примут ли участие в сделке США. Но примерно объем сокращения может составить порядка 1–1,5 млн баррелей в сутки, – продолжает он. – Это очень много для российских нефтяников, и процесс сокращения может затянуться на несколько недель и даже месяцев». Российским компаниям может быть технически сложно быстро сократить добычу, чтобы восстановить ее потом, после восстановления спроса, могут понадобиться капитальные вложения, отметил Маринченко.