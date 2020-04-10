Сделка России и ОПЕК под угрозой срыва из-за Мексики

Сделка России и ОПЕК под угрозой срыва из-за МексикиСтраны вели переговоры более 10 часов
Все страны ОПЕК+, за исключением Мексики, поддержали соглашение об ограничении добычи нефти, говорится в заявлении по итогам переговоров 9 апреля, которые длились более 10 часов подряд. Там также сказано, что переговоры продолжатся 10 апреля в ходе видеоконференции министров энергетики G20. Соглашение будет зависеть от позиции Мексики, ее представитель отказался пойти на сокращение добычи и покинул встречу, пишет Bloomberg.
Соглашение предусматривает, что в мае – июне добыча будет сокращена на 10 млн баррелей в сутки, c июля по декабрь – на 8 млн баррелей в сутки, с января 2021 г. по апрель 2022 г. – на 6 млн баррелей в сутки.
После переговоров ОПЕК+ президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд обсудили по телефону сделку, сообщил помощник американского президента Дэниэл Скавино. Стороны подтвердили «настрой на координацию действий» для стабилизации рынка нефти, сообщила пресс-служба Кремля.
Участники соглашения ОПЕК+ вернулись за стол переговоров через месяц после того, как не смогли договориться об условиях продления этой сделки. Тогда ОПЕК предлагала дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей и тем самым отыграть снижение цен на нефть, вызванное падением спроса на топливо, усугубившееся из-за распространения коронавируса. Россия же настаивала на сохранении прежних условий, то есть всем совокупно добывать на 1,7 млн баррелей меньше от уровня октября 2019 г. Источники Bloomberg сообщали тогда, что против сделки с ОПЕК выступал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. В компании заявили, что соглашение если и повлияло на нефтяные цены, то только как психологический фактор на первом этапе, а теперь оно «лишено смысла».
Предыдущее соглашение ОПЕК распалось в начале марта 2020 г. из-за разногласий между Саудовской Аравией и Россией. После этого цены нефти марки Brent упали с $50 за баррель до $25, обновив максимум с 1991 г., а за квартал нефть марки Brent подешевела почти в 3 раза. По данным Refinitiv, цена ближайшего фьючерса на Brent на закрытие 10 апреля составила $31,48 за баррель.
Во II квартале 2020 г. избыток нефти на мировом рынке может составить 14,7 млн баррелей в сутки, сказал 9 апреля на совещании генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, его слова передает пресс-служба ОПЕК. Это добавит еще 1,3 млрд баррелей коммерческих запасов, исчерпав в мае имеющиеся мощности для хранения нефти, отметил он. По итогам года мировой спрос может снизиться на 6,8 млн баррелей в сутки, во II квартале падение приближается к 12 млн баррелей в сутки и еще увеличивается, сказал Баркиндо.
О необходимости сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки говорил 3 апреля и Путин. Он подчеркивал, что сокращать добычу также должны США. Аналогичную позицию занимала и Саудовская Аравия. «Роснефть» полностью поддерживает заявления российского президента о необходимости скоординированного сокращения добычи для балансировки рынка, говорится в аналитической записке Renaissance Capital от 9 апреля по итогам телефонной конференции с нефтяной компанией. По прогнозу «Роснефти», спрос на нефть упадет в 2020 г. на 5–7 млн баррелей к 2019 г.