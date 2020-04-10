Сделка России и ОПЕК под угрозой срыва из-за Мексики

Участники соглашения ОПЕК+ вернулись за стол переговоров через месяц после того, как не смогли договориться об условиях продления этой сделки. Тогда ОПЕК предлагала дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей и тем самым отыграть снижение цен на нефть, вызванное падением спроса на топливо, усугубившееся из-за распространения коронавируса. Россия же настаивала на сохранении прежних условий, то есть всем совокупно добывать на 1,7 млн баррелей меньше от уровня октября 2019 г. Источники Bloomberg сообщали тогда, что против сделки с ОПЕК выступал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. В компании заявили, что соглашение если и повлияло на нефтяные цены, то только как психологический фактор на первом этапе, а теперь оно «лишено смысла».