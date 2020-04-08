Мировая экономика на развилке

Конфронтация и отказ от согласованных «пожарных» действий в момент, когда разом и беспрецедентно обрушился спрос, не позволят стабилизировать рынок. Но и даже согласованных усилий Саудовской Аравии и России недостаточно – эпоха картелей давно и безвозвратно завершена. Это показал и сам период недолгого существования соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК: три с небольшим года, с начала 2017 г. до апреля 2020 г. В XX в. картели действовали в среднем 5–8 лет, по данным Маргарет Левенстайн и Валери Суслоу.