Экономика и эпидемии

Ответ профессионального экономиста, конечно, должен сопровождаться множеством оговорок. Любые экономические оценки последствий опираются на модели и расчеты эпидемиологов, но эти оценки крайне грубы и – когда дело касается будущего – очень неточны. Экономические расчеты, основанные на эпидемиологических оценках, еще менее точны. Модели, которые используют макроэкономисты – те, кто изучает «большие» вещи типа роста ВВП, безработицы, инфляции, обменного курса, – адекватны, когда следующий год похож на предыдущий. Сейчас, когда экономика России – и любой другой страны – испытывает неслыханный в новейшей истории экономический шок, эти модели не могут давать никаких конкретных цифр.