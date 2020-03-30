Экономика и эпидемии
Экономисты хорошо умеют анализировать последствия и подсчитывать результаты. Гораздо сложнее – предсказывать. Однако жизнь не ждет – властям разных стран приходится принимать решения в режиме реального времени. Насколько жестким должен быть карантин? Как должна быть распределена помощь гражданам, остающимся без доходов, чтобы карантин был максимально эффективен? Какой уровень экономического спада можно позволить и какой – нет?
Ответ профессионального экономиста, конечно, должен сопровождаться множеством оговорок. Любые экономические оценки последствий опираются на модели и расчеты эпидемиологов, но эти оценки крайне грубы и – когда дело касается будущего – очень неточны. Экономические расчеты, основанные на эпидемиологических оценках, еще менее точны. Модели, которые используют макроэкономисты – те, кто изучает «большие» вещи типа роста ВВП, безработицы, инфляции, обменного курса, – адекватны, когда следующий год похож на предыдущий. Сейчас, когда экономика России – и любой другой страны – испытывает неслыханный в новейшей истории экономический шок, эти модели не могут давать никаких конкретных цифр.