Сергей Гуриев: ВВП или жизни людей

Что такое $66 трлн? Это три годовых ВВП США. Любые сегодняшние оценки экономических потерь от эпидемии и карантина – и пакетов помощи, необходимых для того, чтобы справиться с последствиями карантина, – исчисляются триллионами, а не десятками триллионов. Когда я пишу эту колонку, американский конгресс обсуждает объемный пакет помощи – но и он ограничен всего лишь $2 трлн. Это лишь 10% годового ВВП – огромная сумма для мирного времени, нормальная для военного и ничтожная по сравнению с $66 трлн. Именно поэтому сегодня никто на Западе не ставит под сомнение необходимость карантина. Даже в Великобритании, где изначально была принята более мягкая стратегия «популяционного иммунитета», на прошлой неделе перешли к жесткому карантину. Один из советников премьера Бориса Джонсона, который якобы сказал в непубличном выступлении, что «надо защитить экономику и, если это означает, что некоторые пенсионеры умрут, – что же, так тому и быть», естественно, немедленно опроверг эту цитату.