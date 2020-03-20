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Мнения / От редакции

Тест на коронавирус как тест на неравенство

Разница в положении обывателей и элиты во время эпидемии особенно заметна
Павел Аптекарь
Коронавирус продолжает распространяться в России /Reuters

Перед эпидемией коронавируса все равны, но в доступе к диагностике – нет. Пока массовое тестирование недоступно обывателям без проявлений вируса (заражение может протекать бессимптомно), сообщения о сданных чиновниками и бизнес-элитой для подстраховки анализах рискуют быть воспринятыми не как проявление ответственности, а как демонстрация особого статуса.

Коронавирус продолжает распространяться в России. По данным Роспотребнадзора, за 17 марта зарегистрировано 52 новых случая в 23 регионах, а общее число зараженных достигло 199 человек. Власти отвечают расширением карантина: 18 марта главный санитарный врач Анна Попова распорядилась распространить двухнедельную самоизоляцию на всех прибывших из-за границы вне зависимости от гражданства. Тех, кто не может этого сделать, предписано госпитализировать. Кроме того, предписано провести анализ всем контактировавшим с носителями вируса.

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