«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

Тест будет проводиться по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР). Его же используют государственные медицинские учреждения — сейчас в России тест можно сдать или в них, или через медработников, бесплатно. В Москве анализ на коронавирус принимают больница ЦКБ РАН в Коммунарке и Инфекционная клиническая больница № 1. По данным сайта Минздрава, тестирование на COVID-19 проводится в случае прибытия человека из эпидемиологически неблагополучных стран (их список можно найти на сайте Роспотребнадзора), контакта с вернувшимися из-за границы и зараженными в течение двух недель.