РФПИ инвестирует в производство экспресс-тестов на коронавирус

В отличие от использующихся сейчас государственными медучреждениями тестов разработка РФПИ позволяет определять COVID-19 у человека за 30 минут. Ее можно использовать не только в стационарных лабораториях, но и в школах, офисах, аэропортах и др. Есть ли у фонда уже договоренности по сотрудничеству с частными и государственными медицинскими учреждениями, его представитель не раскрыл. В начале марта 2020 г. были начаты испытания нового теста в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Их результаты представитель фонда не сообщил.