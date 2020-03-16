РФПИ инвестирует в производство экспресс-тестов на коронавирус
Наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестиции в производство новых тестов по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель фонда, не раскрыв деталей сделки. По его словам, тесты создавались на основе разработки китайской генетической компании BGI Group в сотрудничестве с японскими компаниями и учеными. Какими именно – он не уточнил. Медицинские учреждения, по словам представителя фонда, смогут использовать тесты с апреля 2020 г.
Производиться тест будет на базе российского предприятия, без подробностей сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе телефонного разговора со СМИ.
Сейчас в России тест можно пройти только через медработников и при госпитализации в специализированных государственных медучреждениях. В Москве это больница ЦКБ РАН в Коммунарке и Инфекционная клиническая больница № 1. По данным сайта Минздрава, тестирование на COVID-19 проводится в случае прибытия человека из эпидемиологически неблагополучных стран (их список можно найти на сайте Роспотребнадзора), контакта с вернувшимися из-за границы и зараженными в течение двух недель.
В отличие от использующихся сейчас государственными медучреждениями тестов разработка РФПИ позволяет определять COVID-19 у человека за 30 минут. Ее можно использовать не только в стационарных лабораториях, но и в школах, офисах, аэропортах и др. Есть ли у фонда уже договоренности по сотрудничеству с частными и государственными медицинскими учреждениями, его представитель не раскрыл. В начале марта 2020 г. были начаты испытания нового теста в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Их результаты представитель фонда не сообщил.
Массовое использование новых тестов позволит предотвратить распространение COVID-19 благодаря возможности быстрого выявления вируса у человека, полагает представитель РФПИ. В мире зарегистрировано 169 387 заболевших более чем в 100 странах. Погибло 6513 человек, выздоровело – 7725. В России, по данным Роспотребнадзора, на утро 16 марта зарегистрировано 63 случая заболевания инфекцией.
Новые тесты также проходят ускоренную сертификацию в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, без подробностей сообщил представитель фонда.
«Ведомости» направили запросы Минздраву, Роспотребнадзору, Росздравнадзору и представителю Голиковой.