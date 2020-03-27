Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа. Письмо подписали Сергей Гуриев, Георгий Егоров, Рубен Ениколопов, Екатерина Журавская, Олег Ицхоки, Андрей Коврижных, Андрей Маленко, Надежда Маленко, Максим Миронов, Мария Петрова, Константин Сонин, Илья Стребулаев, Филипп Ущев и Виктор Черножуков.
«Данные о распространении коронавируса в России показывают, что стране срочно необходим внятный план борьбы с эпидемией и экономическим кризисом», ‒ говорится в письме. Авторы письма заявили, что России необходимо избежать ошибок, «сделанных другими странами, и учесть уроки тех стран, в которых борьба с эпидемией проходит успешно».
В письме предлагается следующий план:
Ввести в России карантин.
Оказать поддержку предприятиям, особенно малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям, и гражданам, кто остается без работы или переходит на частичную занятость.
Организовать поддержку и защиту медицинских работников.
Обеспечить доступность продовольствия и лекарств.
Организовать массовое тестирование на коронавирус.
Честный и открытый разговор власти с обществом.
В России, по данным оперативного штаба на 26 марта, коронавирус подтвержден у 658 человек. Больше всего заболевших в Москве – 546. Кроме Москвы среди российских регионов лидерами по заболеваемости являются Подмосковье (41 случай) и Санкт-Петербург (21 случай). 29 человек выздоровели.