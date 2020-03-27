Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

«Данные о распространении коронавируса в России показывают, что стране срочно необходим внятный план борьбы с эпидемией и экономическим кризисом», ‒ говорится в письме. Авторы письма заявили, что России необходимо избежать ошибок, «сделанных другими странами, и учесть уроки тех стран, в которых борьба с эпидемией проходит успешно».