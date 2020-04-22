«Иркут» может сорвать сроки сертификации нового росийского самолета МС-21

Осенью 2018 г. Росавиация сертифицировала первый разработанный в России гражданский реактивный двигатель — ПД-14, созданный как раз для МС-21. На тот момент мощность двигателя была не 14, а 12 т, рассказали два человека, близкие к ОАК. То есть его можно ставить на самолет, но лайнер с ним будет неэффективен экономически. Для нового авиадвигателя это стандартная история и мощность повышается в ходе доработки, добавляет один из собеседников. Сначала будет сертифицирован МС-21 с американскими двигателями Pratt&Whitney 1400, на них летают все четыре экземпляра, ПД-14 пока не установлены ни на один лайнер.